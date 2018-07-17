Продала душу дьяволу? 72-летняя Шер сразила публику в откровенном наряде 

В Лондоне состоялась премьера второй части мюзикла Mamma MIA!, который возвращается на экраны спустя 10 лет после выхода оригинала. На красной дорожке перед фотографами прогулялись Шер, Мерил Стрип, Аманда Сейфрид, Лили Джеймс с бойфрендом, Пирс Броснан и Колин Ферт с супругами. Однако главной звездой стала певица Шер, и вот почему!
Шер всегда славилась любовью к эффектным и откровенным нарядам, и в 72 года она не изменяет себе: на красной дорожке певица появилась в шифоновом топе, который открыл взглядам зону ее декольте. К топу звезда надела широкие брюки и накидку, которая облагородила общий вид. В качестве украшений Шер выбрала ожерелье из перьев и длинные серьги, а завершили ее образ фирменная пышная укладка и довольно спокойный макияж в розовых тонах.
Публикация от Ivid (@ividtrailer)
17 Июл 2018 в 5:36 PDT Пользователи в сети отреагировали на ее внешний вид неоднозначно, но все-таки больше со знаком плюс: «Не удивлюсь, если ее лицо полностью неподвижно от ботокса, но выглядит действительно круто», «Ее пластический хирург — гений!», «Она что, продала душу дьяволу?», «Это всё, на что я могу смотреть». Впрочем, было еще на что посмотреть — например, на поцелуй Шер с коллегой по съемочной площадке Мерил Стрип.
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17 Июл 2018 в 7:20 PDT Не так давно Шер поделилась с поклонниками мыслями относительно старения. В интервью изданию Billboard она рассказала, что когда-то думала, что в 70 лет ее уже не будет на свете. «Я не люблю стареть. Я в шоке, что я все еще могу бегать по сцене в моем возрасте. Я думала, что уже буду мертва», — призналась певица. По ее словам, сохранять здоровье ей помогает планка, причем она стоит в планке каждый день и подолгу — до пяти минут!
А вот как выглядели на премьере молодые коллеги Шер — Лили Джеймс в пышном платье принцессы (никак не выйдет из образа Золушки?) и Аманда Сейфрид в наряде с цветочным декором. Оцените наряды!
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16 Июл 2018 в 12:09 PDT Публикация от instylemagazine (@instylemagazine)
16 Июл 2018 в 6:19 PDT Отметим, что в мировых кинотеатрах показ фильма Mamma MIA! стартует уже 18 июля, а в России картина выйдет в прокат 16 августа.