Продала душу дьяволу? 72-летняя Шер сразила публику в откровенном наряде

Шер всегда славилась любовью к эффектным и откровенным нарядам, и в 72 года она не изменяет себе: на красной дорожке певица появилась в шифоновом топе, который открыл взглядам зону ее декольте. К топу звезда надела широкие брюки и накидку, которая облагородила общий вид. В качестве украшений Шер выбрала ожерелье из перьев и длинные серьги, а завершили ее образ фирменная пышная укладка и довольно спокойный макияж в розовых тонах.

Публикация от Ivid (@ividtrailer)

17 Июл 2018 в 5:36 PDT Пользователи в сети отреагировали на ее внешний вид неоднозначно, но все-таки больше со знаком плюс: «Не удивлюсь, если ее лицо полностью неподвижно от ботокса, но выглядит действительно круто», «Ее пластический хирург — гений!», «Она что, продала душу дьяволу?», «Это всё, на что я могу смотреть». Впрочем, было еще на что посмотреть — например, на поцелуй Шер с коллегой по съемочной площадке Мерил Стрип.

Публикация от Page Six (@pagesix)

17 Июл 2018 в 7:20 PDT Не так давно Шер поделилась с поклонниками мыслями относительно старения. В интервью изданию Billboard она рассказала, что когда-то думала, что в 70 лет ее уже не будет на свете. «Я не люблю стареть. Я в шоке, что я все еще могу бегать по сцене в моем возрасте. Я думала, что уже буду мертва», — призналась певица. По ее словам, сохранять здоровье ей помогает планка, причем она стоит в планке каждый день и подолгу — до пяти минут!

А вот как выглядели на премьере молодые коллеги Шер — Лили Джеймс в пышном платье принцессы (никак не выйдет из образа Золушки?) и Аманда Сейфрид в наряде с цветочным декором. Оцените наряды!

Публикация от The Catwalk Italia — TCI (@thecatwalkitalia)

16 Июл 2018 в 12:09 PDT Публикация от instylemagazine (@instylemagazine)