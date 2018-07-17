Развивать свое дело научат бизнесменов в технопарке «Слава»

Завтра в технопарке «Слава» на Научном проезде, дом 20, строение 2 состоится мастер-класс «Рестарт продаж. 15 точек роста Вашего бизнеса». Проведет занятие бизнес-консультант «Малого бизнеса Москвы» Ирина Кречетова.

«Мы уверены, что ваш бизнес может и должен расти. Главное — правильно использовать потенциал компании. Как найти точки роста для повышения продаж, как замотивировать сотрудников и с чего вообще начать процесс рестарта — расскажем на семинаре «Рестарт продаж. 15 точек роста Вашего бизнеса», — передает пресс-служба Центра услуг для бизнеса.

Ирина Кречетова расскажет предпринимателям об эффективности работы отдела продаж: как правильно рассчитывать конверсию воронки продаж, почему необходим контроль равномерности выполнения плана продаж, а также как повысить средний чек и какие показатели необходимо замерять.