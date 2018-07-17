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Профессионалов остро не хватает
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Профессионалов остро не хватает 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Одна из главных проблем, с которой сейчас сталкиваются управляющие компании, а значит, и жильцы — нехватка в ЖКХ квалифицированных кадров. Управленцев найти можно — их готовят в Институте народного хозяйства. А вот низовой персонал — слесари, электрики, столяры, штукатуры-маляры — найти сложно.
Причин тут несколько. Первая и главная — система подготовки таких кадров для ЖКХ была разрушена еще в 1990-е годы. Нет, в Москве еще сохранились колледжи, где подобных специалистов готовят, но их мало. Вторая причина нехватки — низкий престиж профессии. Есть расхожее мнение, что в сантехники идут только те, кто плохо учится.
Те, кого больше никуда не берут. Вот и не идет молодежь учиться. Все бы изменилось, если бы те же сантехники или электрики стали хорошо, больше менеджеров, зарабатывать. Но этого не происходит. Почему? А потому что тариф на обслуживание жилого фонда в Москве не рыночный, а регулируемый. И он уже восемь лет (!) остается неизменным — 24 рубля за квадратный метр в месяц. И почти все эти средства съедает такая статья расходов, как «обслуживание лифта». На текущий ремонт подъезда, чистку мусоропровода и вентиляции, на все остальные работы мало что остается. Нет, жители, конечно, могут договориться с управляющей компанией на другие стандарты обслуживания, за более высокий тариф, но большинству денег жалко. И людей можно понять, потому что свет, газ, вода, отопление, дорожают постоянно. Зачем еще один тариф поднимать? Но тогда не стоит удивляться, что в ЖКХ Москвы и не только работают в основном мигранты из Средней Азии. И уровень их квалификации очень разный.
Зато они готовы трудиться за те деньги, которые может позволить себе платить управляющая компания. А большинство москвичей — не готовы. Пока тариф на содержание мест общего пользования останется прежним, говорить о решении кадровой проблемы в ЖКХ Москвы смысла нет. Поэтому нужно всерьез задумываться об изменении тарифа.
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