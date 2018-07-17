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В Саратовской области откроют предуниверситарий для одаренных детей
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В Саратовской области откроют предуниверситарий для одаренных детей 

ТАСС 32 минуты назад
САРАТОВ, 17 июля. /ТАСС/. Инновационное учебное заведение — предуниверситарий для одаренных детей, где будут работать лучшие педагоги и использоваться программы с учетом приоритетных направлений современной науки, откроется в Саратове в 2019 году. Об этом в интервью ТАСС сообщила министр образования области Ирина Седова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал новый майский указ с поручениями до 2024 года. В числе задач — внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, а также создание условий для раннего развития детей.
"Предуниверситарий, аналогов которому нет в регионе, станет инновационным учебным заведением для одаренных детей. Обучать ребят здесь будут лучшие преподаватели школ, а также ученые ведущих вузов. Ожидается, что заведение откроет свои двери уже в 2019 году", — сказала Седова.
Она уточнила, что попасть в предуниверситарий смогут лишь 400 одаренных ребят со всей области — прием будет осуществляться на конкурсной основе. Помимо основного здания с учебными классами, в предуниверситарии будут располагаться инновационные лаборатории, которых нет в обычных школах, библиотека, а также общежитие для учеников и преподавателей из отдаленных районов.
"Для обучения ребят будут составлены специальные программы, выходящие за рамки школьной программы, с учетом приоритетных направлений развития науки и технологий в России. Среди ключевых предметов для изучения — нанотехнологии в медицинской сфере, робототехника, информационные системы, программирование и информатика", — добавила Седова.
По данным министерства образования региона, проект реализуется за счет средства частных инвесторов.
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