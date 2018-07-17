В Саратовской области откроют предуниверситарий для одаренных детей

САРАТОВ , 17 июля. / ТАСС /. Инновационное учебное заведение — предуниверситарий для одаренных детей, где будут работать лучшие педагоги и использоваться программы с учетом приоритетных направлений современной науки, откроется в Саратове в 2019 году. Об этом в интервью ТАСС сообщила министр образования области Ирина Седова

Ранее президент России Владимир Путин подписал новый майский указ с поручениями до 2024 года. В числе задач — внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, а также создание условий для раннего развития детей.

"Предуниверситарий, аналогов которому нет в регионе, станет инновационным учебным заведением для одаренных детей. Обучать ребят здесь будут лучшие преподаватели школ, а также ученые ведущих вузов. Ожидается, что заведение откроет свои двери уже в 2019 году", — сказала Седова.

Она уточнила, что попасть в предуниверситарий смогут лишь 400 одаренных ребят со всей области — прием будет осуществляться на конкурсной основе. Помимо основного здания с учебными классами, в предуниверситарии будут располагаться инновационные лаборатории, которых нет в обычных школах, библиотека, а также общежитие для учеников и преподавателей из отдаленных районов.

"Для обучения ребят будут составлены специальные программы, выходящие за рамки школьной программы, с учетом приоритетных направлений развития науки и технологий в России . Среди ключевых предметов для изучения — нанотехнологии в медицинской сфере, робототехника, информационные системы, программирование и информатика", — добавила Седова.

По данным министерства образования региона, проект реализуется за счет средства частных инвесторов.