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В МИД России назвали предвзятым расследование дела о крушении MH17 в Донбассе
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В МИД России назвали предвзятым расследование дела о крушении MH17 в Донбассе 

RT на русском 37 минут назад
Фото: RT на русском
В МИД России отметили предвзятость и закрытость текущего расследования дела о крушении MH17 в Донбассе.
«Не могут не вызывать озабоченность предвзятость и закрытость текущего расследования, опора на данные соцсетей и непроверенные открытые источники, сотрудничество с известными своими фейковыми вбросами псевдо-расследователями из агентства «Беллингкэт», — говорится в сообщении российского МИД.
При этом отмечается, что Россия с самого начала предложила всё необходимое техническое и экспертное содействие, в том числе с учётом имеющегося опыта расследования крушения самолёта авиакомпании «Сибирь», сбитого силами ПВО Украины в 2001 году над Чёрным морем.
«Тем не менее, Нидерланды не допустили участия России в Совместной следственной группе (ССГ) и пошли по пути отработки заранее выбранной версии, практически проигнорировали важнейшую информацию, которую Россия предоставляла следствию», — отметили в МИД.
12 июля Верховная рада ратифицировала соглашение с Нидерландами о международно-правовом сотрудничестве, которое касается проведения суда по делу о крушении малайзийского Boeing 777, выполнявшего рейс МН17, в Донбассе в 2014 году.
В конце мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обнародование Совместной следственной группой (ССГ) результатов расследования крушения малайзийского Boeing на Украине без получения ответа от России на два запроса свидетельствует о нежелании следствия рассматривать предоставленные российской стороной материалы.
RT на русском: последние новости
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