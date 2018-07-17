В МИД России назвали предвзятым расследование дела о крушении MH17 в Донбассе

МИД России отметили предвзятость и закрытость текущего расследования дела о крушении MH17 в Донбассе.

«Не могут не вызывать озабоченность предвзятость и закрытость текущего расследования, опора на данные соцсетей и непроверенные открытые источники, сотрудничество с известными своими фейковыми вбросами псевдо-расследователями из агентства «Беллингкэт», — говорится в сообщении российского МИД.

При этом отмечается, что Россия с самого начала предложила всё необходимое техническое и экспертное содействие, в том числе с учётом имеющегося опыта расследования крушения самолёта авиакомпании «Сибирь» , сбитого силами ПВО Украины в 2001 году над Чёрным морем.

«Тем не менее, Нидерланды не допустили участия России в Совместной следственной группе (ССГ) и пошли по пути отработки заранее выбранной версии, практически проигнорировали важнейшую информацию, которую Россия предоставляла следствию», — отметили в МИД.

12 июля Верховная рада ратифицировала соглашение с Нидерландами о международно-правовом сотрудничестве, которое касается проведения суда по делу о крушении малайзийского Boeing 777, выполнявшего рейс МН17, в Донбассе в 2014 году.