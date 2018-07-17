Повышение качества жизни пожилых людей: опыт города Владимира

На заседании координационного комитета по делам пожилых людей и ветеранов при администрации Владимирской области обсудили сразу несколько вопросов. Сначала с большим докладом о том, что делают в областном центре для улучшения качества жизни пожилых людей, выступила Оксана Ерашова замглавы администрации города Владимира

По состоянию на 1 июля во Владимире насчитывается более 100 тысяч пенсионеров, что составляет 30% от общего населения города. «Прежде всего, мы делаем всё, чтобы пенсионеры могли получать различные социальные формы поддержки и квалифицированных социальных услуг», — отметила Ерашова.

За счет средств горбюджета осуществляются различные виды выплат и компенсаций пенсионерам и инвалидам. Так, за прошлый год эта сумма составила более 100 миллионов рублей. Из них 72 миллиона направлено на приобретение социальных проездных билетов на общественный транспорт.

В городе Владимире активно работает 21 общественная организация, которая, так или иначе, представляет интересы инвалидов и ветеранов. Многие акции и мероприятия этих организаций направлены на защиту социальных прав пожилых людей, патриотическое воспитание и общественный контроль. Многие организации на реализацию своих идей выигрывают муниципально-социальные гранты. В администрации города считают, что это также является поддержкой пожилых людей, если сам проект организации каким-либо образом затрагивает этот слой населения.

«Ежегодно администрацией города в День пожилого человека, в День инвалидов присуждаются премии людям старшего поколения и инвалидам по 5 тысяч рублей каждому. Особое внимание — забота о ветеранах Великой Отечественной войны. Мы проводим мониторинг нужд ветеранов в различных видах помощи. Смотрим, в каких условиях живут фронтовики», — говорит Оксана Ерашова.

В преддверии Дня любви, семьи и верности в «Патриаршем саду» награждали владимирцев юбиляров супружеской жизни, а также супружеские пары с многолетними семейными традициями.

Ещё одним важным мероприятием для пожилых людей стала выставка «50+», считают в горадминистрации. Ссылаются при этом чиновники на положительные отзывы, которые получили от самих участников данного форума.

В общем, все члены координационного комитета отметили обилие программ для пожилых людей и инвалидов, существующие во Владимире. Однако руководители общественных организаций, которые присутствовали на заседании, подняли и вопрос о медицинском обеспечении.

Здесь слово взяла замдиректора облздарав Елена Овчинникова . Она отметила, что, не смотря на объективные сложности, всё же прослеживается положительная динамика в здравоохранении и, в частности, по оказываемой старшему поколению медицинской помощи. «Конечно, проблемы есть, но мы стараемся их оперативно решать», — отметила Овчинникова.

А вот руководитель городского Совета ветеранов Василий Никитенко наоборот похвалил деятельность регионального департамента здравоохранения. Только у него была всего лишь одна просьба — разобраться с электронной регистратурой. Суть вот в чём. Примерно 10% пациентов с электронной записью на приём к врачу попросту не ходят, а в это время многие, в том числе, и из пожилых людей вынуждены по несколько часов проводить в ожидании. В связи с этим Василий Никитенко попросил чиновников внести какую-нибудь правку, чтобы как-то узнавать о том, что пациенты с электронной регистрацией на приём не придут, и отдавать это время на реально нуждающихся в помощи людей.