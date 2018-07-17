Фестиваль «Дорогой Высоцкого» планируют развивать в Подмосковье

Подмосковье планируют развивать фестиваль «Дорогой Высоцкого», сообщил журналистам во вторник российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий

Во вторник состоялась встреча кандидата на пост губернатора Московской области Андрея Воробьева с лидерами общественного мнения.

«Что касается фестиваля «Дорогой Высоцкого», то, что я наблюдал в зале, после программы, видел слезы у людей. Это хорошая идея. Я уверен, мы будем этим заниматься дальше, планы есть, есть заявки из многих городов, отец очень много работал по Подмосковью, есть идеи на самое ближайшее время», — сказал Высоцкий.

Он также рассказал, что в Подмосковье в последние годы ожила культура.

«Есть совершенно потрясающие фестивали, международного уровня, очень серьезная работа. Это отзывается, имеет отклик и пользу», — отметил Высоцкий.