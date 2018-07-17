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Фестиваль «Дорогой Высоцкого» планируют развивать в Подмосковье
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Фестиваль «Дорогой Высоцкого» планируют развивать в Подмосковье 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье планируют развивать фестиваль «Дорогой Высоцкого», сообщил журналистам во вторник российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий.
Во вторник состоялась встреча кандидата на пост губернатора Московской области Андрея Воробьева с лидерами общественного мнения.
«Что касается фестиваля «Дорогой Высоцкого», то, что я наблюдал в зале, после программы, видел слезы у людей. Это хорошая идея. Я уверен, мы будем этим заниматься дальше, планы есть, есть заявки из многих городов, отец очень много работал по Подмосковью, есть идеи на самое ближайшее время», — сказал Высоцкий.
Он также рассказал, что в Подмосковье в последние годы ожила культура.
«Есть совершенно потрясающие фестивали, международного уровня, очень серьезная работа. Это отзывается, имеет отклик и пользу», — отметил Высоцкий.
В 2017 году в городах Подмосковья прошли концерты фестиваля «Дорогой Высоцкого». Они были организованы в тех местах, где когда-то выступал Владимир Высоцкий. Во время гастролей по Подмосковью свои версии произведений Высоцкого представили ведущие актеры наших дней: Сергей Безруков, Александр Домогаров, Гоша Куценко, Екатерина Гусева, Дмитрий Харатьян, Александр Ф. Скляр, Влад Маленко. Идейным вдохновителем проекта и ведущим всех концертов стал Никита Высоцкий.
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