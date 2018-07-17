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УФАС Подмосковья законно отказало ООО «Инвест гарант» в жалобе на заказчика услуг
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УФАС Подмосковья законно отказало ООО «Инвест гарант» в жалобе на заказчика услуг 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС по жалобе ООО «Инвест гарант» о нарушении закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Ранее в управление поступила жалоба ООО «Инвест гарант» на действия (бездействие) комиссии по осуществлению закупок управления образования администрации Одинцовского района Московской области и МКУ «Центр муниципальных закупок» при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на организацию полноценного питания школ района.
«По итогам рассмотрения Московское областное УФАС признало жалобу ООО «Инвест гарант» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд, который отказал ООО «Инвест гарант» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России», — говорится в сообщении.
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