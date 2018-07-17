У нижегородцев высокий спрос на новые сервисы, и это направление необходимо поддерживать, — Максим Акимов

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В настоящее время в Нижегородской области реализуется ряд проектов в сфере цифровой экономики: это проект «Бережливая поликлиника», в рамках которого в поликлиниках создаются call-центры и электронные регистратуры; на цифровые рельсы поставлен и подбор кадров — через портал «Команда правительства» идет отбор на должность министра культуры региона.

Кроме того, уже несколько лет в Нижегородской области действует международный IT-кластер. Максим Акимов отметил, что Нижегородская область — регион с высокими запросами людей на новые сервисы, и это направление необходимо поддерживать.

«Я высоко оцениваю не только будущее, но и настоящее, которое проистекает из больших заслуг Нижегородской области перед страной. Огромный потенциал промышленного, ядерного комплекса и работа инноваторов. Цифровизация жизни крупных агломераций — это большой блок, где у области абсолютно четко лидерские амбиции и их нужно точно поддержать», — заявил Максим Акимов.

Реализация 32 проектов, связанных с цифровыми технологиями, предусмотрена в Стратегии развития Нижегородской области. Речь идет о таких направлениях, как здравоохранение, образование, социальная сфера, транспорт, ЖКХ, государственное управление и электронная демократия.