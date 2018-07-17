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У нижегородцев высокий спрос на новые сервисы, и это направление необходимо поддерживать, — Максим Акимов
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У нижегородцев высокий спрос на новые сервисы, и это направление необходимо поддерживать, — Максим Акимов 

Newsroom24 44 минуты назад
Фото: Newsroom24
17 июля заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов провел в Нижнем Новгороде совещание по развитию цифровой экономики.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В настоящее время в Нижегородской области реализуется ряд проектов в сфере цифровой экономики: это проект «Бережливая поликлиника», в рамках которого в поликлиниках создаются call-центры и электронные регистратуры; на цифровые рельсы поставлен и подбор кадров — через портал «Команда правительства» идет отбор на должность министра культуры региона.
Кроме того, уже несколько лет в Нижегородской области действует международный IT-кластер. Максим Акимов отметил, что Нижегородская область — регион с высокими запросами людей на новые сервисы, и это направление необходимо поддерживать.
«Я высоко оцениваю не только будущее, но и настоящее, которое проистекает из больших заслуг Нижегородской области перед страной. Огромный потенциал промышленного, ядерного комплекса и работа инноваторов. Цифровизация жизни крупных агломераций — это большой блок, где у области абсолютно четко лидерские амбиции и их нужно точно поддержать», — заявил Максим Акимов.
Реализация 32 проектов, связанных с цифровыми технологиями, предусмотрена в Стратегии развития Нижегородской области. Речь идет о таких направлениях, как здравоохранение, образование, социальная сфера, транспорт, ЖКХ, государственное управление и электронная демократия.
«Цифровая экономика уже является основой для самых современных и передовых технологических решений. Их применение в любой сфере человеческой деятельности и повседневной жизни упрощает достижение результата, ускоряет процессы, оптимизирует необходимые ресурсы. Научно-исследовательская и социально-политическая деятельность, промышленность, экономика, здравоохранение — сейчас нет направления, где высокотехнологичные решения цифровой экономики не были бы представлены», — отметил в свою очередь глава Нижегородской области Глеб Никитин.
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