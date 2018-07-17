Нижние Царицынские пруды благоустроят

Проект благоустройства Нижних Царицынских прудов создают в музее-заповеднике «Царицыно». Об этом редактору «Борисовских прудов» сообщили в пресс-службе учреждения.

— Сейчас мы приступили к созданию проекта благоустройства. Рассчитываем на то, что обновленные Нижние Царицынские пруды будут радовать своих посетителей, уже через пять лет, — рассказала представитель пресс-центра музея-заповедника «Царицыно» Наталья Аредова.

Напомним, о том, что территорию возле Нижних Царицынских прудов благоустроят: оборудуют зону отдыха, установят лавочки, сделают велодорожки, а зимой — освещенную лыжную трассу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями района Орехово-Борисово Северное, которая прошла 11 июля.

Жители района обратились тогда к столичному градоначальнику с просьбой благоустроить территорию возле Нижних Царицынских прудов. Мэр пообещал дать поручение проработать этот вопрос с учетом требований к особо охраняемой территории.

«Там что-то можно делать, что-то нельзя — посоветуемся со специалистами», — заверил жителей района Сергей Собянин.

Наш корреспондент, взяв в напарники друга — таксу, отправилась на пруды, чтобы узнать мнение посетителей парка о грядущих изменениях:

[su_note note_color="#2265ab" text_color="#ffffff"]— Я живу в Орехово и часто гуляю здесь с собакой, — рассказывает Виктор, который встречается нам по пути. — Так что Нижние Царицынские пруды — это одно из любимых мест. Здесь очень красиво в любое время года: летом — кувшинки цветут. Если берег вокруг пруда благоустроят, думаю, станет не хуже. Хотелось бы побольше скамеек, чтобы поставили урны, сделали туалеты. А помните раньше в парках были питьевые фонтанчики? Может было бы неплохо материализовать это воспоминание из прошлого? И еще хотелось бы, чтобы вовремя убирали сухие, обломанные ветки. Они не украшают общий вид. [/su_note]

Сегодня Нижние Царицынские пруды — это островок полудикой природы. Территорию обкашивают, есть дорожки, освещение. При этом по берегам озера сохранился густой тростник, камыш, где живут уточки и другие водоплавающие птицы. Вдоль берегов заросли кувшинок, по которым бегают маленькие черные пушистые цыплята — детеныши обитателей местных водных просторов.

Конечно, купаться запрещено. Кое-где вдоль берега загорают люди. Местами в траве черными дырами зияют места от кострищ. (А ведь при входе на территорию пруда стоит стенд, где написано о запрете разведения костров!) По берегу то там, то здесь расположились одиночные фигурки рыбаков. Ловят так, для души, кошкам полакомиться. Мой пес вдруг оживился, уткнулся носом в траву и рванул вперед. Рыбаки предупредили: «Смотрите, здесь крыса бегала недавно!» Кричу: «Чарли, крыса нам не нужна!» Мой охотник возвращается, и мы идем дальше по дорожке, любуясь пейзажами Нижних Царицынских прудов. Это место подходит для уединенных прогулок, но скамеечек не много (территория большая — в некоторых местах их нет вообще), хотя при желании отдохнуть можно. Лесопарк с холмами, оврагами, полянками пользуется популярностью у москвичей, но до сих пор он не благоустроен окончательно. О проблемах местных спортсменов рассказала нам Мария:

[su_note note_color="#2265ab" text_color="#ffffff"]— Я обычно бегаю здесь, потому что не очень много людей, можно и спортом позаниматься, и побыть с природой наедине. Хорошо бы сделать дорожки для бега. А то по гравию бежать не очень удобно. Еще, думаю, спортсмены не отказались бы от небольшой площадки с тренажерами. А почему нет? Побегал, позанимался, на уточек посмотрел. Пока пруды опоясывает дорожка из мелкого гравия, который уютно похрустывает под ногами. Мимо пробегают одинокие спортсмены и проносятся велосипедисты. Для них тут настоящий рай, поскольку немноголюдно, а значит нет угрозы на кого-нибудь наехать. Однако жители хотят видеть в этом месте благоустроенную парковую зону со скамейками, асфальтированными прогулочными и велосипедными дорожками, с красивыми фонарями. Возможно, что уже этой зимой на радость любителям активного зимнего отдыха на Нижних Царицынских прудах появится освещенная лыжная трасса. [/su_note]

Нижний Царицынский пруд расположен в пойме реки Городни. Каскад прудов появился еще в царствование царя Бориса Годунова . Нижний Царицынский пруд создавался, когда имением владели бояре Стрешневы. Его последующие владельцы Голицыны и Кантемиры уделяли много внимания обустройству парка и прудам. На Нижнем Царицынском пруду были построены плотины, водяные мельницы и искусственные острова. Их использовали не только по хозяйственному назначению.

До XX века пруды пользовались популярностью у любителей рыбной ловли. В этих водах водились лещ, судак, щука. В 1921 году на Царицынских прудах работала Опытная озерная станция, ученые которой изучали биологию жизни рыб и занимались зарыблением водоемов Московской губернии. В годы Великой Отечественной войны на прудах выращивали для фронта в промышленных масштабах водоплавающую птицу.

Автор: Светлана Васильченкова