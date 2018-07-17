На Чистопрудном бульваре открылась фотовыставка «Москва глазами горожан»

Увидеть экспозицию можно до 31 июля на Чистопрудном бульваре. Фотовыставка « Москва глазами горожан» приурочена к городской акции «День без турникетов», которая организована Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

Работы фотографов отразили главную тенденцию промышленной политика города — в Москве активными темпами происходит высокотехнологичная реиндустриализация производства. Фотографии одновременно показывают бесконечный потенциал предприятий и подчеркивают особую эстетику индустриального стиля.

Съемки проходили на московских предприятиях и заводах, как результат — более 30 уникальных снимков, объединяющих принципы абстракции и минимализма черно-белой фотографии.

Впервые в экспозиции представлены работы горожан-победителей конкурса фотографий в социальных сетях, который проходил в рамках предыдущей акции «День без турникетов.

Городская акция „День без турникетов“ пройдет с 19 по 21 июля. В рамках акции можно побывать на московских предприятиях и заводах, а также поучаствовать в мастер-классах в столичных технопарках.

Помимо экскурсий также организована культурная программа: известные актеры и писатели проведут чтения литературы на заводах и фабриках, а эксперты расскажут о новых технологиях и о будущем промышленности. Завершится акция 21 июля концертом популярного исполнителя.

Настоящая акция — уникальная возможность для москвичей в течение трех дней увидеть промышленную Москву с неизвестной стороны, узнать, как работают наукоемкие предприятия, посетить литературные чтения с известными актерами и обсудить с экспертами новые технологии и будущее промышленных предприятий города.

Формат мероприятий и площадки проведения акции выбирали москвичи. Они высказывали свои предпочтения на сайте „Активный гражданин“. По просьбам горожан „День без турникетов“ расширили до трех дней, чтобы все желающие успели посетить заводы и фабрики. Кроме этого, июльская акция станет первой, участие в которой примут предприятия Московской области

Подробнее об акции „День без турникетов“ можно узнать на странице проекта.