«Проблема нехватки лекарств будет решена»: в Люберцах прошло выездное совещание Комитета Мособлдумы по охране здоровья

К сентябрю в Люберцах будет решена проблема нехватки медикаментов и расходных материалов в больницах и поликлиниках. Об этом рассказали депутаты на выездном совещании комитета Мособлдумы по охране здоровья.

Совещание состоялось в местном центре охраны материнства и детства. Тема заседания — реализация госпрограммы по здравоохранению. Как стало известно, в городском округе Люберцы объявлен конкурс на закупку лекарств и материалов. Он закончится через 17 дней. Дефицит медикаментов и расходников выявили и в других городских округах. Чтобы переломить ситуацию в течение 2-х месяцев — принята специальная дорожная карта. Также, по решению губернатора, были выделены средства на погашение задолженности за последние четыре года всем больницам и поликлиникам Подмосковья

«Мы приехали в Люберцы не случайно. В последние месяцы увеличилось число жалоб и обращений с территории горокруга, которые касаются обеспечения и в стационарах, и в поликлинических отделениях расходными материалами, медикаментами. Мы глубоко изучили проблему, вынесли ее на обсуждение в правительстве области. Причины этих проблем носят субъективный характер, к сожалению, в хозяйственной деятельности прежних руководителей учреждений здравоохранения были допущены определенные ошибки, которые привели к тому, что такая ситуация сложилась», — сказал Андрей Голубев , председатель комитета Мособлдумы по охране здоровья и соцполитике.

Некоторые медикаменты, которые требуются для оказания срочной помощи, будут доставлены в больницы и поликлиники региона из резервов государственной аптечной сети Московской области. Также стало известно, что с 1 сентября планируется очередное повышение зарплаты врачам и медперсоналу Подмосковья.