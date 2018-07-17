Щапов поддержал решение кабмина выделить средства на создание ясельных групп в детсадах

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов поддержал решение Правительства РФ выделить регионам 49 миллиардов рублей в 2018 и 2019 годах на организацию в детских садах мест для детей младше трёх лет, сообщает пресс-служба парламентария.

Ранее кабмин представил трёхсторонней комиссии по межбюджетным отношениям проект распределения межбюджетных трансфертов для регионов в 2018-2019 годах, в котором, в частности, учтены средства на создание ясельных групп.

«Конечно, как член комиссии, я поддержу это решение. Во многих регионах до сих пор в детсадах для детей младше трёз лет не хватает мест. В субъектах Федерации есть программы, направленные на устранение этого дефицита мест. Это и строительство новых детсадов, и реконструкция старых, и даже поддержка частных садиков», — указал Щапов.

Он напомнил, что средства из федерального бюджета предоставляются на условиях софинансирования, поэтому субъектам РФ понадобится предусмотреть дополнительные расходы в своих бюджетах.

При этом депутат отметил, что 19 регионов по разным причинам отказались от выделенных денег. Одна из причин такого решения — нехватка собственных средств на софинансирование.

«Это удручающая ситуация, которая говорит о тяжёлом финансовом состоянии региональных бюджетов. Если субъекты Федерации не могут найти даже 20% на такое, безусловно, важное направление, на мой взгляд, необходимо проработать дополнительные меры для их поддержки», — сказал Михаил Щапов.