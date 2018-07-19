Андрей Воробьев встретился с лидерами общественного мнения Подмосковья

17 июля кандидат в губернаторы Московской области Андрей Воробьев провел встречу с лидерами общественного мнения региона. В мероприятии приняли участие политические и общественные деятели, эксперты, представители делового сообщества, делегации из муниципальных образований, сообщает телеканал «360».

Андрей Воробьев выступил с обращением, в котором обозначены планы по развитию Московской области на ближайшую перспективу. Отдельное внимание было уделено вопросам экономики.

"Наша задача — создать мощную экономику. Пять лет назад в нашем бюджете было порядка 450 миллиардов рублей, сегодня эта цифра составляет 700 миллиардов рублей. Мы очень надеемся в ближайшей перспективе наращивать наши экономические возможности для того, чтобы, с одной стороны, большее количество людей оставались работать в Подмосковье, с другой стороны, чтобы решать огромное количество социальных проблем", — отметил Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев напомнил, что совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение предоставить с 1 августа 2018 года всем пенсионерам Московской области и Москвы право на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения.

"Мы приняли ряд решений о предоставлении новых льгот, которые от нас ждали, которые требовали наши жители, особенно люди старшего поколения. Наш долг — слышать эти пожелания. Мы понимаем, что люди старшего поколения нуждаются в особой поддержке и задача муниципальных властей и регионального правительства — обеспечить ее", — сказал Андрей Воробьев.

Кроме пенсионеров, воспользоваться этой льготой смогут почетные доноры, дети до 18 лет из многодетных семей (обучающиеся — до 23 лет) и один из их родителей; опекун или приемный родитель, который воспитывает ребенка-сироту; родители или другие законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, который сейчас получает образование — вплоть до достижения им 23 лет. В общей сложности право бесплатного проезда получат 2,8 млн человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона жителей Москвы.

Кроме этого, с 1 сентября будет предоставлено право бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы для каждого жителя Подмосковья, достигшего 60-летнего возраста.

В обращении был выделен ряд приоритетных направлений развития, в частности, сферы образования, экологии, культуры, науки, спорта, здравоохранения.

Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье активно развивается система здравоохранения, и основным приоритетом остается создание условий для врачей. Ежегодно власти региона инвестируют в систему здравоохранения порядка 176 миллиардов рублей. Строительство современных учреждений здравоохранения, их оснащение высокотехнологичным оборудованием и привлечение на работу врачей создают благоприятные условия для оказания качественной и эффективной медицинской помощи. Системная работа в данном направлении позволяет добиться положительных результатов.

На встрече с лидерами общественного мнения была затронута тема рекультивации закрытых полигонов, вместо которых планируется создавать современную систему утилизации и переработки мусора. Соответствующая работа ведется в рамках приоритетного проекта «Чистая страна», утвержденного в декабре 2016 года по итогам заседания президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"У нас с 50-х — 60-х годов, (некоторые полигоны чуть позже открывались — в 70-е — 80-е годы), до сих пор мусор засыпается землей. Эта устаревшая технология больше не используется в развитых странах. Перед нами стоит непростая задача, которую мы должны решить — внедрение нового экологического стандарта. Мы откроем первые в стране комплексы по переработке отходов с совершенно другим — высоким стандартом качества. Мы закупаем самое современное оборудование, внедряем передовые технологии, чтобы проблема мусора больше не беспокоила людей", — подчеркнул Андрей Воробьев.

В ходе встречи также была подчеркнута важность устойчивой системы обратной связи с жителями, которая успешно действует на территории региона.

"Пять лет назад было странным, когда каждый глава, каждый член правительства, депутаты начали заводить личную почту, на нее обращались жители. Тогда мы провозгласили принцип — открытая, чуткая власть. Каждый из глав, которые присутствуют сегодня в Подмосковье, регулярно проводят встречи, получают на почту, в Instagram, огромное количество сообщений. Я считаю, что это одно из наших главных достижений — обратная связь", — сказал Андрей Воробьев.