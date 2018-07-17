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В парке Пятигорска появится «спортивное ядро» и собачья площадка
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В парке Пятигорска появится «спортивное ядро» и собачья площадка 

АиФ Ставрополье 43 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Комсомольский парк Пятигорска обзаведётся спортивными площадками и территорией для выгула собак, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Работы по благоустройству парка уже начались. Ко Дню города власти обещают построить велодорожки и пешеходные аллеи, организовать площадку для выгула собак, оформить ландшафт зелёными насаждениями, установить урны и фонари. Ядром обновлённого парка на «Белой Ромашке» должен стать спорт. По проекту там запланирован роллердром, площадки для игровых видов спорта и комплекс для воркаута.
«Каждые две недели будем выезжать на место и анализировать темп и результаты работ — если возникают проблемы, сразу искать оптимальное решение», — объяснил мэр Пятигорска Андрей Скрипник.
Благоустройство Комсомольского парка обойдётся в 82 миллиона рублей.
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