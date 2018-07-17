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В Пскове пройдет первый слет волонтеров, занимающихся спасением памятников архитектуры
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В Пскове пройдет первый слет волонтеров, занимающихся спасением памятников архитектуры 

ТАСС 44 минуты назад
ПСКОВ, 17 июля. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Первый межрегиональный слет волонтеров, занимающихся спасением и восстановлением памятников, пройдет в конце 2018 года в Псковской области. Об этом сообщила ТАСС председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.
"Зимой мы впервые проведем волонтерский слет в Псковской области, к этому времени станет ясно сколько у нас есть волонтеров по линии сохранения памятников. На этот форум приедут и наши активисты, и мы обязательно пригласим соседей: Новгородскую, Тверскую, Ленинградскую области. Думаю, участники расскажут о своих работах по спасению памятников архитектуры, презентуют результаты своей работы", — рассказала собеседница агентства.
Она также добавила, что старейшей школой волонтерского движения в регионе является музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», где со времен «Семена Гейченко, который был первым послевоенным директором музея и фактически поднимал „Михайловское“ из руин, проходят волонтерские, доброхотские лагеря».
По словам Яковлевой, добровольцы также активно участвуют и в археологических исследованиях. «Второй по значимости волонтерский поток и активность наблюдается в сфере археологии, здесь уже почти 10 лет используются и привлекаются волонтеры. В этом году лагерь тоже работает, в деревне Горожане Новосокольнического района, активисты под руководством известного псковского археолога Александра Михайлова исследуют интереснейший памятник эпохи викингов. Там были найдены арабские монеты дирхемы, свидетельства присутствия оружия, элементы убранства одежды, относящиеся к X веку, временам становления российской государственности», — пояснила собеседница агентства.
Яковлева также напомнила, что в этом году в регионе впервые начали работу волонтеры, «которых пригласил и к участию в общем деле» областной научно-производственный центр по охране памятников. Они разбили волонтерский лагерь на территории усадьбы Васильчиковых-Строгановых XVIII века в поселке Волышово Порховского района Псковской области. Добровольцам предстоит расчистить территорию парка, «принять участие в ремонте кровли небольших объектов».
"Заинтересованных лиц, которые готовы оказать волонтерскую помощь очень много. Это и религиозные организации: приходы, монастыри, которые и сами привлекают к участию в работах на памятниках доброхотов и благотворителей. Уверена, что число волонтеров будет увеличиваться, мы будем стараться развивать координационные центр волонтерского движения, на базе археологического и научно-производственного центров, связанный с культурным наследием. Мы заинтересованы в том, чтобы профильные, социально-ориентированные общественные организации занимались такой работой", — резюмировала глава регионального комитета по охране объектов культурного наследия.
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