Полпред в СКФО: стабильная ситуация в регионе позволяет сделать акцент на его развитии

СТАВРОПОЛЬ , 17 июля. / ТАСС /. Стабилизация ситуации в Северо-Кавказском федеральном округе позволяет вывести на первый план решение вопросов социально-экономического развития регионов округа. Об этом сообщил во вторник на совещании в Ставрополе полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников.

"Четко и ясно статистика говорит о том, что криминогенная ситуация в округе гораздо лучше, чем в других округах Российской Федерации … Наша основная задача — создание условий для полноценного и перспективного социально-экономического развития, улучшение жизни граждан. Надеюсь, мы будем вместе работать, моя задача — помогать главам и субъектам", — сказал он.

По словам Матовникова, стабильное улучшение криминогенной обстановки на Северном Кавказе наблюдается давно, результатом становится увеличение турпотока. «Это процесс не сегодняшнего дня, он длится несколько лет, мы живем в другом качестве, туристический поток во всех направлениях подтверждает это, он увеличивается в разы», — пояснил полпред.

Во вторник Матовников находится с рабочей поездкой в Ставропольском крае . Полпред, в том числе, посетил город Зеленокумск , пострадавший от урагана в начале июля, и оценил ход восстановительных работ. В Ставрополе он проводит совещание, посвященное социально-экономическому развитию региона.