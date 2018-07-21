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Полпред в СКФО назвал повышение социально-экономического статуса важной задачей для округа
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Полпред в СКФО назвал повышение социально-экономического статуса важной задачей для округа 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
АРХЫЗ, 21 июля. /ТАСС/. Одной из основных задач полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) является повышение социально-экономического статуса региона и повышение уровня жизни граждан. Об этом сообщил в субботу журналистам полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников после посещения всех регионов округа.
"Безусловно, основные вопросы, которые для меня важны, — улучшение жизни граждан, проживающих в Северо-Кавказском федеральном округе, повышение его социально-экономического статуса, исполнение конституционных прав граждан", — сказал он на пресс-конференции, организованной агентством ТАСС в рамках V гражданского форума «Архыз XXI», который открылся в пятницу на одноименном курорте в Карачаево-Черкесии.
Матовников назвал СКФО особенным для России регионом в силу его многонациональности и многоконфессиональности. «Моя основная задача — координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, которые работают в регионе, их взаимодействия с органами государственной власти, муниципальными властями, общественными организациями, политическими партиями, представителями религиозных общин», — сказал полпред.
Генерал-майор Матовников был назначен полпредом в СКФО 26 июня 2018 года вместо Олега Белавенцева. После назначения он сообщил журналистам, что намерен в течение месяца ознакомиться с регионом. В пятницу, 20 июля, полпред прибыл в Карачаево-Черкесскую Республику, которая стала завершающим регионом в перечне ознакомительных рабочих поездок.
Форум «Архыз XXI» — крупнейшая на Северном Кавказе дискуссионная и образовательная площадка, где традиционно встречаются представители некоммерческих организаций, органов власти, экспертного и бизнес-сообщества, СМИ. Участниками форума в 2018 году стали свыше 300 представителей некоммерческих организаций, органов власти, СМИ, а также экспертного сообщества.
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