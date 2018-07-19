Полпред Матовников назвал перспективным развитие портовой инфраструктуры Дагестана 

МАХАЧКАЛА, 19 июля. /ТАСС/. Перспективными направлениями развития Дагестана являются сельское хозяйство и транспортная портовая инфраструктура, властям республики также необходимо сделать акцент на решении проблем в сфере образования, сообщил в четверг журналистам полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.
"Для Дагестана, учитывая, что это самый крупный субъект СКФО и по количеству населения, и по размеру территории, [перспективными направлениями являются] — развитие Каспия как транспортной инфраструктуры, а также развитие сельского хозяйства, потому что здесь есть и климат, и человеческий потенциал", — сказал он после совещания по вопросам социально-экономического развития республики.
По данным пресс-службы администрации главы и правительства Дагестана, объем валового регионального продукта за 2017 год в регионе составил 650 млрд рублей. При этом в структуре ВРП оптовая и розничная торговля составляет 27,5%, сельское хозяйство — 16,3%, строительство — 15,2%, промышленность — 7,6%.
Важным вопросом для республики является решение проблем в сфере образования. «Дагестан — большая республика, здесь недостаточно дошкольных учреждений, школ; ликвидация трехсменки — одни из основных вопросов», — отметил Матовников. «В этом плане у нас самая тяжелая ситуация в стране: ежегодно в школы дополнительно поступает 30 тысяч детей, но мы не вводим столько мест… И эта тема требует решения», — сказал врио главы Дагестана Владимир Васильев, чьи слова приводит пресс-служба.
Генерал-майор Александр Матовников был назначен полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе 26 июня 2018 года вместо Олега Белавенцева. После назначения он сообщил журналистам, что намерен в течение месяца ознакомиться с регионом. Ранее состоялись рабочие поездки в Чечню, Северную Осетию, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Ставропольский край. В четверг Матовников находится с рабочей поездкой в Дагестане.