Полпред Матовников назвал перспективным развитие портовой инфраструктуры Дагестана

МАХАЧКАЛА , 19 июля. / ТАСС /. Перспективными направлениями развития Дагестана являются сельское хозяйство и транспортная портовая инфраструктура, властям республики также необходимо сделать акцент на решении проблем в сфере образования, сообщил в четверг журналистам полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

"Для Дагестана, учитывая, что это самый крупный субъект СКФО и по количеству населения, и по размеру территории, [перспективными направлениями являются] — развитие Каспия как транспортной инфраструктуры, а также развитие сельского хозяйства, потому что здесь есть и климат, и человеческий потенциал", — сказал он после совещания по вопросам социально-экономического развития республики.

По данным пресс-службы администрации главы и правительства Дагестана, объем валового регионального продукта за 2017 год в регионе составил 650 млрд рублей. При этом в структуре ВРП оптовая и розничная торговля составляет 27,5%, сельское хозяйство — 16,3%, строительство — 15,2%, промышленность — 7,6%.