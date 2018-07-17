Обманутые дольщики Ростова-на-Дону требуют немедленной отставки депутата заксобрания Евгения Бессонова 

На сайте change.org опубликована петиция обманутых дольщиков, в которой они возмущаются действиями ростовского коммуниста Евгения Бессонова. Авторы петиции утверждают, что коммунисты саботируют решение их жилищного вопроса. Напомним, что областная дума приняла закон, по которому на участке возле Александровской рощи построят жильё для обманутых дольщиков и передадут его бесплатно. «Однако, Бессонов и компания пытаются блокировать это решение — они приехали на участок и попытались остановить работы по подготовке строительной площадки», — утверждают обманутые дольщики. Авторы петиции считают, что появление коммуниста на месте событий связано с желанием заработать очки и голоса на предстоящих выборах в заксобрание. «В своих высказываниях Бессонов был достаточно резок и заявил всем дольщикам, что жилье они не получат. Позор такому депутату! Гнать его ссаными тряпками!», — возмущаются ростовчане в петиции. Обманутые дольщики утверждают, что Бессонов прямым текстом заявил им следующее: «Жильё вы не получите». Авторы петиции уверены, что появление Евгения Бессонова возле Александровской рощи связано с желанием получить известность на теме экологии. «И мы против таких депутатов! Если Бессоновым движут не корыстные шкурные интересы, а реальная забота об экологии — то мы требуем сложить депутатский мандат сегодня же! Каждый должен заниматься своим делом!», — требуют авторы петиции. Обманутые дольщики направили письмо спикеру ЗС РО Ищенко с просьбой принять отставку Евгения Бессонова без промедления. Авторы также обратились с губернатору региона «с просьбой поискать место для Бессонова в министерстве экологии, раз уж депутата так волнует эта тема». Менее чем за час петиция дольщиков собрала более 100 голосов.
https://youtu.be/5kocTbQqyig