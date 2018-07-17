Своя атмосфера: рассекречен другой обновленный Hyundai Tucson

Появились фотографии рестайлингового «паркетника» Хёндэ , предназначенного для китайского рынка.

Кроссовер Tucson актуального поколения выпускают с 2015 года. В марте 2018-го в Нью-Йорке дебютировал обновленный кросс: у «корейца» изменился дизайн экстерьера и интерьера, также был расширен список оборудования. В Европе продажи посвежевшего кросса уже стартовали, скоро он доберется и до остальных рынков, включая Россию . А вот в Китае такой Tucson не появится — для местной версии подготовлена своя программа рестайлинга, фотографии модернизированного SUV появились в базе министерства промышленности Поднебесной. Отметим, дореформенный Tucson в Китае — такой же, как и в других странах.

На фото: обновленный Hyundai Tucson, версия для Китая

У предназначенного для «поднебесного» рынка кроссовера внешность изменили гораздо серьезнее, чем у глобальной модели: китайский Tucson обзавелся иными бамперами, новой двухъярусной головной оптикой и другими фонарями, которые соединены между собой перемычкой. Также у модели появилась новая радиаторная решетка, выполненная в стиле «мирового» SUV, но форма у нее все же иная.

Длина китайской версии выросла на 70 мм до 4 545 мм, остальные габариты не изменились: ширина составляет 1 850 мм, высота — 1 655 мм, колесная база — 2 670 мм. Размеры глобального обновленного Hyundai Tucson: 4 480/1 850/1 650 мм, расстояние между осями — те же 2 670 мм.

На фото: обновленный Hyundai Tucson, версия для Китая

В Поднебесной для рестайлингового кроссовера пока анонсирован только один мотор — прежняя бензиновая «турбочетверка» 1.6 с отдачей в 177 л.с. (265 Нм), которая сочетается с семиступенчатым преселективным «роботом». Для дореформенного «паркетника» в Китае еще предусмотрен «атмосферник» 2.0 мощностью 165 л.с. (203 Нм), работающий в паре с «механикой» или «автоматом». Как и предшественник, обновленный кросс будет доступен с передним или полным приводом. Кстати, полный привод Tucson теперь именуется HTRAC (как у Santa Fe последней генерации), хотя с трансмиссией премиальных седанов Genesis он не имеет ничего общего. «Мягкая» гибридная система, которая есть в арсенале модернизированного глобального Туссана, китайскому кроссу не досталась. Впрочем, и в РФ гибрид вряд ли появится.

Для китайского рынка кроссовер все так же будут производить на одном из местных заводов Hyundai, продажи посвежевшей модели стартуют до конца текущего года, за пределы Поднебесной такой кросс, скорее всего, не выберется. Цена пока неизвестна. Дореформенный Tucson в Китае стоит от 159 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 489 000 рублей по актуальному курсу.

Отметим, одновременно с Tucson в Поднебесной еще продают «паркетник» ix35, причем нового поколения. А ведь именно Туссан вытеснил «тридцать пятый» с остальных рынков. Hyundai ix35 дешевле, его цена начинается с отметки в 119 900 юаней — это около 1 117 000 рублей.

В России дорестайлинговый Hyundai Tucson представлен с бензиновыми «атмосферником» 2.0 MPI (149,6 л.с.) и турбомотором 1.6 T-GDI (177 л.с.), а также с дизелем 2.0 CRDi (185 л.с.). Первый двигатель сочетается с 6КВП или 6АКП, турбированный мотор работает в паре с «роботом», дизель комплектуется 6АКП. Цена — от 1 369 000 рублей. Обновленный кроссовер должен появиться в РФ уже летом, вероятно, у нашей версии моторная гамма не изменится, при этом на смену 6АКП может прийти восьмиступенчатый «автомат».

По материалам: www.kolesa.ru