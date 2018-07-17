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Помпео проведет с членами СБ ООН брифинг по итогам своих переговоров в КНДР
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Помпео проведет с членами СБ ООН брифинг по итогам своих переговоров в КНДР 

ТАСС 47 минут назад
ООН, 17 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выступит в пятницу перед членами Совета Безопасности ООН, а также представителями Японии и Южной Кореи с брифингом по итогам состоявшихся у него в начале июля переговоров в КНДР. Об этом сообщил во вторник журналистам постоянный представитель Швеции при ООН Улоф Скуг.
"Ряд членов СБ, в том числе мы, сочли, что нам было бы полезно получить информацию о его переговорах в КНДР, так что об этом и будет брифинг в пятницу — он расскажет нам об итогах своих переговоров", — отметил дипломат
"То что сейчас происходит в этих двусторонних отношениях — это результат тех усилий, которые предпринимались Советом на протяжении длительного времени, так что логично, чтобы мы были информированы о ситуации", — пояснил Скуг.
Постпред Нидерландов при ООН Карел Ван Остером в свою очередь подтвердил участие своей страны и представителей Южной Кореи и Японии в брифинге. По сведениям ТАСС, брифинг будет носить закрытый характер и пройдет не в штаб-квартире ООН.
Помпео 7 июля завершил официальный двухдневный визит в Пхеньян, где у него прошли переговоры с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. С лидером республики Ким Чен Ыном на этот раз он не встречался, в отличие от предыдущих визитов в КНДР в апреле и мае, когда готовился саммит в Сингапуре. По итогам визита министерство иностранных дел КНДР выразило крайнее сожаление в связи с позицией США на этих переговорах. В заявлении, в частности, подчеркивалось, что кратчайший путь к денуклеаризации Корейского полуострова — поэтапные и основанные на обоюдных действиях шаги, а не выдвигаемая Вашингтоном концепция быстрого, полномасштабного процесса ядерного разоружения КНДР.
Как сообщила в понедельник газета Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники, госсекретарь США обвинил КНДР в ходе состоявшегося в начале июля визита в Пхеньян в использовании для обогащения урана секретного объекта, расположенного рядом со столицей КНДР.
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