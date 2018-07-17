Россия готова продлить контракт «Газпрома» и «Нафтогаза»

Александр Новак. Кроме этого, российская сторона рассматривает возможность заключения нового соглашения, сообщил министр энергетики РФ

Он отметил, что российская сторона должна урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений. Министр спрогнозировал, что в ближайшие 5-10 лет поставки газа в Европу вырастут на 10-15%, что обеспечит работу Украинской ГТС.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay) и долг за неоплаченное топливо. По этому иску суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» порядка $2 млрд за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объём закупок до 5 млрд куб. м. Условие «бери или плати» сохранилось для 80% газа от этого объёма.

В феврале текущего года Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по встречному иску «Нафтогаза Украины» по контракту на транзит газа. Суд взыскал с «Газпрома» компенсацию в $4,63 млрд за недопоставку транзитных объёмов газа. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании. Такое решение «Газпром» счёл несправедливым, после чего по инициативе российской стороны были приостановлены все контракты на поставку и транзит газа в Киев.

6 июля стало известно, что «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит с «Газпромом». Газовый холдинг просит пересмотреть тариф с марта 2013 года, предварительно оценив свои денежные претензии на сумму $11,58 млрд, не считая проценты.