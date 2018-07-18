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«Бабочки в животе» — Одинокая Анджелина Джоли положила глаз на женатого коллегу
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«Бабочки в животе» — Одинокая Анджелина Джоли положила глаз на женатого коллегу 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Известная голливудская актриса Анджелина Джоли влюбилась в актера Роберта Дауни-младшего, который известен ролями Шерлока Холмса и Железного человека в одноименных фильмах. Об этом сообщает издание ДНИ.РУ.
Анонимный источник из окружения актрисы рассказал, что у Джоли «
бабочки в животе! Энджи ценит чувство юмора Роба. Она считает, что у них много общего. У обоих была непростая молодость и резкий карьерный взлет
Тем не менее, по словам информатора, Роберт Дауни-младший вряд ли ответит на чувства своей коллеги по цеху, так как любит и ценит свою супругу — продюсера Сьюзан Левин. Их свадьба состоялась в 2005 году. Сейчас они вместе растят сына и дочь. Известно, что Сьюзан помогла Роберту «завязать» с пагубными привычками, после он смог вернуться на актерский путь.
Впрочем, Джоли уже не в первый раз заглядывается на женатого мужчину. Когда-то она увела Бреда Питта у его жены Дженифер Энистон. Актер уже давно не живет с Анджелиной, однако официально их развод еще не оформлен.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что взбешенный Брэд Питт рассказал все о расстройствах психики Джоли.
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