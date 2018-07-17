Стволы Трампа берут рынки 

За два месяца до конца финансового года США заключили оружейные сделки на рекодную сумму. Объём новой контрактации превысил показатель 2017 года. Дональд Трамп и его команда связывают рекордный рост с собственной лоббистской политикой. В действительности высшие должностные лица США активно проталкивали американское оружие на мировом рынке ещё при Бараке Обаме, а Трамп лишь громче об этом говорит, отмечают эксперты.
Как сообщил глава Управления по оборонному сотрудничеству и безопасности минобороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер, американские оружейные компании в этом году заключили экспортные контракты на сумму в $46,9 млрд, в 2017 году показатель по контрактации составил $41 млрд В комментарии Breaking Defence генерал высоко оценил роль администрации Дональда Трампа в росте оружейного экспорта. По словам Хупера, при Дональде Трампе как никогда раньше улучшилось сотрудничество между Госдепом, Пентагоном и Капитолием в области заключения новых оружейных контрактов. «Администрация Трампа отдала дипломатам, сотрудникам Белого дома и сотрудникам Пентагона распоряжение всячески „проталкивать“ американское оружие во время поездок за границу», — рассказал он.
defense.gov Комплекс Patriot
Генерал предположил, что в ближайшее время будут заключены новые контракты с европейскими странами на поставку американских комплексов противовоздушной и противоракетной обороны (в частности, комплекса Patriot). Он связал это с «агрессивной внешней политикой России» иранской угрозой.
О важности продвижения американского оружия на иностранном рынке Трамп напомнил на недавнем саммите НАТО в Брюсселе. «У нас сегодня много богатых стран, но некоторые не так богаты, и они спрашивали меня, могут ли они купить военную технику, и я могу помочь им… Мы не собираемся финансировать их закупки, но мы проследим за тем, чтобы они смогли купить американское оружие. На сегодняшний день Соединённые Штаты Америки обладают лучшей военной техникой в мире: лучшие самолеты, лучшие ракеты, лучшие орудия, лучшее всё», — заявил американский президент. Тем самым он в очередной раз повторил тезис об исключительности американского вооружения и военной техники и призвал к его покупке.
Между тем, еще при Бараке Обаме в 2012 году общая сумма американских оружейных контрактов составила $69,1 млрд Тогда, в частности, была заключена сделка с Саудовской Аравией на поставку 84 истребителей F-15 на сумму $29 млрд
Научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов в беседе с News.ru предположил, что нынешний рост американского экспорта вооружений может быть заслугой предыдущей администрации, поскольку оружейные контракты — дело ни одного года. «Дональд Трамп много и часто говорит о лоббизме в экспорте вооружений, но подобного рода деятельностью занимался и его предшественник, просто не так об этом шумел», — заметил он.
defense.gov По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, с 2013 по 2017 годы оружейный экспорт США вырос на четверть и сейчас обеспечивает 34% мирового объема. Россия хотя и сохранила за собой второе место, за этот период сократила объемы поставок вооружений на 7,1%. Сейчас за Россией остается 22% мирового рынка. Третье место уверенно занимает Франция: в 2017 году французское оружие составляло 6,7% мирового экспорта. В последние годы страна заключила несколько крупных оружейных контрактов. Эксперты отмечали высокую роль занимавшего в правительстве Франсуа Олланда должность главы минобороны страны Жана-Ива Ле Дриана в успехах страны на рынке вооружений: при его активной деятельности в 2012-2016 годах французский экспорт оружия вырос с 4,5-6 млрд евро в год до 14 млрд
В России политики также активно продвигают отечественное оружие на мировом рынке. «Многие контракты были подписаны благодаря усилиям президента Путина и министра обороны Сергея Шойгу, — заметил Фролов. — Зачастую политик или дипломат может справиться с задачей по заключению новых контрактов лучше, чем оружейник, за счёт своего более высокого статуса. У политика больше возможностей договориться. Ничего необычного в подобного рода действиях нет, этим занимались и продолжают заниматься во всех странах».