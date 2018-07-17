Гинер: «Если будут по Марио Фернандесу предложения, то его можно отпустить»

"Про Марио я всегда говорил, что он — великий игрок, звезда. И сейчас это подтвердилось на уровне Чемпионата Мира. Он вошел в символическую сборную турнира — это огромный результат. Если будут по нему предложения, то его можно отпустить. Чтобы он поиграл в зарубежном чемпионате, показал себя. Я не знаю, куда ему еще можно расти, но уверен, что это возможно", — цитирует клубного босса армейцев sport24.ru.