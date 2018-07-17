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Гинер: «Если будут по Марио Фернандесу предложения, то его можно отпустить»
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Гинер: «Если будут по Марио Фернандесу предложения, то его можно отпустить» 

Soccer News 47 минут назад
Фото: Soccer News
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил о готовности расстаться с ведущим защитником своей команды Марио Фернандесом.
"Про Марио я всегда говорил, что он — великий игрок, звезда. И сейчас это подтвердилось на уровне Чемпионата Мира. Он вошел в символическую сборную турнира — это огромный результат. Если будут по нему предложения, то его можно отпустить. Чтобы он поиграл в зарубежном чемпионате, показал себя. Я не знаю, куда ему еще можно расти, но уверен, что это возможно", — цитирует клубного босса армейцев sport24.ru.
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