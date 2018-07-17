МОСКВА, 17 июл — РИА Недвижимость. Московский урбанистический форум начнет сотрудничать с ООН-Хабитат — программой ООН по развитию городов.
Соответствующее соглашение сроком на два года 17 июля в рамках форума подписали программный директор Московского урбанистического форума Василий Аузан, генеральный директор АНО «Муф» Денис Бойков и представитель ООН-Хабитат Эдуардо Морено.
По словам Аузана, в рамках соглашения организации начнут обмениваться профессиональным опытом, разрабатывать проекты развития городов и искать эффективные решения актуальных проблем урбанистики.
"ООН-Хабитат занимается определением ключевых вызовов в городском развитии и тем, как города могут на них отвечать с помощью новых решений в инфраструктуре и строительстве. Наш форум тоже посвящен этим вызовам перед городами будущего. Через партнерство с ООН-Хабитат мы привнесем эти темы в повестку развития Москвы", — отметил Аузан.
Эдуардо Морено подчеркнул, что форум в Москве — это площадка для взаимного обучения, понимания и развития. Морено выразил надежду, что сотрудничество организаций будет плодотворным, и отметил высокий уровень организации форума в 2018 году.
"Я считаю, что Москва может стать организатором следующего Мирового урбанистического форума в 2022 году", — заключил Морено.
Денис Бойков поблагодарил представителя ООН-Хабитат за партнерство и отметил, что организация Мирового урбанфорума, который проходит раз в два года, станет для Москвы большой честью.
Московский урбанистический форум — международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов, ежегодно проходящая в Москве с 2011 года. Ключевая тема форума в 2018 году определена как «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Форум проходит при поддержке правительства Москвы.