Московский урбанистический форум начнет сотрудничать с ООН-Хабитат

МОСКВА , 17 июл — РИА Недвижимость. Московский урбанистический форум начнет сотрудничать с ООН-Хабитат — программой ООН по развитию городов.

Соответствующее соглашение сроком на два года 17 июля в рамках форума подписали программный директор Московского урбанистического форума Василий Аузан, генеральный директор АНО «Муф» Денис Бойков и представитель ООН-Хабитат Эдуардо Морено.

По словам Аузана, в рамках соглашения организации начнут обмениваться профессиональным опытом, разрабатывать проекты развития городов и искать эффективные решения актуальных проблем урбанистики.

"ООН-Хабитат занимается определением ключевых вызовов в городском развитии и тем, как города могут на них отвечать с помощью новых решений в инфраструктуре и строительстве. Наш форум тоже посвящен этим вызовам перед городами будущего. Через партнерство с ООН-Хабитат мы привнесем эти темы в повестку развития Москвы", — отметил Аузан.

Эдуардо Морено подчеркнул, что форум в Москве — это площадка для взаимного обучения, понимания и развития. Морено выразил надежду, что сотрудничество организаций будет плодотворным, и отметил высокий уровень организации форума в 2018 году.

"Я считаю, что Москва может стать организатором следующего Мирового урбанистического форума в 2022 году", — заключил Морено.

Денис Бойков поблагодарил представителя ООН-Хабитат за партнерство и отметил, что организация Мирового урбанфорума, который проходит раз в два года, станет для Москвы большой честью.