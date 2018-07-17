В Петрозаводске молодую женщину подозревают в убийстве друга 

Преступление произошло в один из февральских дней.
Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Петрозаводска. Женщина обвиняется в убийстве.
По версии следствия, в феврале этого года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со своим сожителем. Девушка схватила нож и несколько раз ударила им товарища. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет,
— сообщили в СК.
По материалам: ptzgovorit.ru