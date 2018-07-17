Ещё
В Петрозаводске молодую женщину подозревают в убийстве друга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петрозаводске молодую женщину подозревают в убийстве друга 

Карельские вести 27 минут назад
Преступление произошло в один из февральских дней.
Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Петрозаводска. Женщина обвиняется в убийстве.
По версии следствия, в феврале этого года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со своим сожителем. Девушка схватила нож и несколько раз ударила им товарища. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет,
— сообщили в СК.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Детали дела «русской шпионки» Бутиной: Трамп, деньги, два ствола Стало известно, что появится на месте бывшей поликлиники на Ленина Футбол уехал, нигерийцы остались: продление безвизового въезда чревато опасностью
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов22
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию261
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей69
США пригрозили России новыми санкциями64
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение