Ещё
Путин упразднил фигурировавший в СМИ по «делу Скрипалей» ЗАТО Шиханы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин упразднил фигурировавший в СМИ по «делу Скрипалей» ЗАТО Шиханы 

Rambler News Service 45 минут назад
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) города Шиханы, следует из материалов на официальном интернет-портале правовой информации.
«Упразднить с 1 января 2019 года закрытое административно-территориальное образование — г. Шиханы Саратовской области», — говорится в распоряжении.
Из документа следует, что Саратовская область получит 33,2 млн рублей в 2019 году и 30,5 млн рублей в 2020 году на обеспечение сбалансированности бюджета городского округа Шиханы.
Ранее в апреле британская газета The Times сообщила, что лаборатория по производству так называемого нервно-паралитического вещества «Новичок», которым якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, может находиться в городе Шиханы Саратовской области.
Статусом ЗАТО наделяются города с находящимися на их территории военными объектами и организациями, которые осуществляют разработку, изготовление, хранение и утилизацию оружия массового поражения, переработку радиоактивных и других опасных материалов.
Кроме того, статус закрытого образования также получают военные объекты и другие предприятия, для которых необходим особый режим безопасного функционирования и охраны гостайны.
Въезд на территорию закрытого образования иностранных граждан осуществляется по решению Минобороны. Федеральным законом также огрнаичивается деятельность на территории ЗАТО организаций, чьими учредителями являются иностранцы, а также иностранные организации.
Rambler News Service: последние новости
Генподрядчик стадиона в Волгограде устранит последствия ливня МЭР не ознакомлено с предложением Минтранса о продлении контракта главы «Аэрофлота» Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении лимита рекламного времени на ТВ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца97
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию265
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей70
США пригрозили России новыми санкциями81
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение