Путин упразднил фигурировавший в СМИ по «делу Скрипалей» ЗАТО Шиханы

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) города Шиханы, следует из материалов на официальном интернет-портале правовой информации.

«Упразднить с 1 января 2019 года закрытое административно-территориальное образование — г. Шиханы Саратовской области », — говорится в распоряжении.

Из документа следует, что Саратовская область получит 33,2 млн рублей в 2019 году и 30,5 млн рублей в 2020 году на обеспечение сбалансированности бюджета городского округа Шиханы.

Статусом ЗАТО наделяются города с находящимися на их территории военными объектами и организациями, которые осуществляют разработку, изготовление, хранение и утилизацию оружия массового поражения, переработку радиоактивных и других опасных материалов.

Кроме того, статус закрытого образования также получают военные объекты и другие предприятия, для которых необходим особый режим безопасного функционирования и охраны гостайны.