Путин упразднил фигурировавший в СМИ по «делу Скрипалей» ЗАТО Шиханы 

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) города Шиханы, следует из материалов на официальном интернет-портале правовой информации.
«Упразднить с 1 января 2019 года закрытое административно-территориальное образование — г. Шиханы Саратовской области», — говорится в распоряжении.
Из документа следует, что Саратовская область получит 33,2 млн рублей в 2019 году и 30,5 млн рублей в 2020 году на обеспечение сбалансированности бюджета городского округа Шиханы.
Ранее в апреле британская газета The Times сообщила, что лаборатория по производству так называемого нервно-паралитического вещества «Новичок», которым якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, может находиться в городе Шиханы Саратовской области.
Статусом ЗАТО наделяются города с находящимися на их территории военными объектами и организациями, которые осуществляют разработку, изготовление, хранение и утилизацию оружия массового поражения, переработку радиоактивных и других опасных материалов.
Кроме того, статус закрытого образования также получают военные объекты и другие предприятия, для которых необходим особый режим безопасного функционирования и охраны гостайны.
Въезд на территорию закрытого образования иностранных граждан осуществляется по решению Минобороны. Федеральным законом также огрнаичивается деятельность на территории ЗАТО организаций, чьими учредителями являются иностранцы, а также иностранные организации.