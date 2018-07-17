Клуб «Искра» в Керамическом проезде открыл набор в дошкольную развивающую студию

В студии «Дошколенок» клуба «Искра», который находится в Керамическом проезде, стартовал набор в группы развития для детей. Занятия будут проходить по авторской методике педагога. Об этом сообщила администратор учреждения.

— Авторская программа руководителя студии, педагога начальных классов Любови Седаковой включает в себя множество игр, направленных на развитие мышления, внимания, памяти и, как результат, интереса к знаниям и готовности к школе, — рассказала она.

Доступна запись в группы для детей четырех-пяти, пяти-шести, шести-семи лет. Программа занятий составляется для каждой группы индивидуально. Для записи на предварительное собеседование, которое будет проходить 1 и 3 сентября, нужно позвонить по телефону 8 (916) 331-62-76. Студия «Дошколенок» располагается в клубе «Искра» по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 1. (мю)