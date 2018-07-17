Ещё
Клуб «Искра» в Керамическом проезде открыл набор в дошкольную развивающую студию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клуб «Искра» в Керамическом проезде открыл набор в дошкольную развивающую студию 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 47 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В студии «Дошколенок» клуба «Искра», который находится в Керамическом проезде, стартовал набор в группы развития для детей. Занятия будут проходить по авторской методике педагога. Об этом сообщила администратор учреждения.
— Авторская программа руководителя студии, педагога начальных классов Любови Седаковой включает в себя множество игр, направленных на развитие мышления, внимания, памяти и, как результат, интереса к знаниям и готовности к школе, — рассказала она.
Доступна запись в группы для детей четырех-пяти, пяти-шести, шести-семи лет. Программа занятий составляется для каждой группы индивидуально. Для записи на предварительное собеседование, которое будет проходить 1 и 3 сентября, нужно позвонить по телефону 8 (916) 331-62-76. Студия «Дошколенок» располагается в клубе «Искра» по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 1. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
В одном из дворов Восточного Дегунина отремонтировали качели В центре госуслуг на Дубнинской появился новый сервис До сентября в Восточном Дегунине планируют отремонтировать 123 подъезда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов26
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца99
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию267
США пригрозили России новыми санкциями89
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей71
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение