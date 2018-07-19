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В «Барселоне» оптимистично настроены по возможному трансферу Виллиана
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В «Барселоне» оптимистично настроены по возможному трансферу Виллиана 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Так, по сведениям испанской прессы, в стане «сине-гранатовых» считают, что этим летом им удастся подписать бразильца. Оптимизм каталонского гранда основан на готовности «аристократов» вести переговоры по продаже 29-летнего игрока.
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