В «Барселоне» оптимистично настроены по возможному трансферу Виллиана

Так, по сведениям испанской прессы, в стане «сине-гранатовых» считают, что этим летом им удастся подписать бразильца. Оптимизм каталонского гранда основан на готовности «аристократов» вести переговоры по продаже 29-летнего игрока.