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Около 200 объектов культурного наследия отреставрируют в Москве до конца года
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Около 200 объектов культурного наследия отреставрируют в Москве до конца года 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Около 200 объектов культурного наследия отреставрируют в Москве до конца 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
«Всего планируется, что около 200 объектов культурного наследия будут отреставрированы в этом году. Также у нас в работе много объектов культового значения, будут завершены реставрационные работы в этом году примерно на 10 объектах», — отметил А. Емельянов.
Он добавил, что реставрационные работы до конца 2018 г. завершат на таких знаковых объектах, как особняк Кекушевой, особняк Морозова, прачечная Наркомфина и других.
«Мы планируем, что в этом году будут завершены работы на ул. Остоженка, д. 21, в особняке Кекушевой, это один из адресов булгаковской Маргариты, единственный дом в котором лев стоит на крыше. Также из наследия Кекушева будет отреставрирован особняк Миндовского на ул. Поварская, д. 44, планируется завершить работы в октябре ноябре этого года. До конца года отреставрируют дом Тургенева на ул. Остоженка, д. 37. Завершим работы по реставрации городской усадьбы в Леонтьевском пер., д. 10 и в прачечной Наркомфина», — заключил А. Емельянов.
Агентство «Москва»: последние новости
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