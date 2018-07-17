Встречу «Жить здорово!» провели в центре соцобслуживания на Шарикоподшипниковской

Занятие «Жить здорово!» в рамках пилотного проекта мэра столицы «Московское долголетие» состоялось 17 июля в центре социального обслуживания на Шарикоподшипниковской улице. Об этом сообщила культурный организатор отдела социальных коммуникаций и активного долголетия учреждения Гаянэ Саргатян.

— Участники встречи поговорили на темы истории, литературы, здоровья и искусства, — уточнила Саргатян.

Напомним, что записаться на занятия в рамках проекта «Московское долголетие» можно, обратившись в ТЦСО «Южнопортовый» по адресу ул. Шарикоподшипниковская, д. 40. Телефон для справок: 8 (495) 675-12-35. (мю)