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Инвестиции Китая в Европу превысили инвестиции в США
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Инвестиции Китая в Европу превысили инвестиции в США 

Вести Экономика 53 минуты назад
Фото: Вести Экономика
EPA/HOW HWEE YOUNG
Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Китайские инвестиции в Европу в девять раз выше инвестиций в США из-за расхождений в политике, говорится в свежеопубликованном докладе, передает CNBC.
Прямые иностранные инвестиции Китая в Европу (FDI) резко выросли в первой половине 2018 года, а прямые иностранные инвестиции КНР в Северную Америку упали на 92% в прошлом году — с $24 до $2 млрд, согласно многонациональной юридической фирме Baker Mackenzie.
За первые шесть месяцев года недавно объявленные китайские сделки по слияниям и поглощениям (M&A) в компании Европы $20 млрд по сравнению с $2,5 млрд в Северной Америке, а завершенные китайские инвестиции в Европу превысили показатели Северной Америки в шесть раз — $12 млрд по сравнению с $2 млрд
Политические процессы как в Китае, так и в США только усиливают этот сдвиг, поскольку законодатели действуют для защиты своих отраслей или предотвращения оттока капитала. В условиях увеличения оттока капитала в 2016 году Китай ужесточил правила по внешним инвестициям, прервав приток прямых иностранных инвестиций во второй половине того года.
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