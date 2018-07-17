Инвестиции Китая в Европу превысили инвестиции в США

EPA/HOW HWEE YOUNG

Москва , 17 июля — «Вести. Экономика». Китайские инвестиции в Европу в девять раз выше инвестиций в США из-за расхождений в политике, говорится в свежеопубликованном докладе, передает CNBC.

Прямые иностранные инвестиции Китая в Европу (FDI) резко выросли в первой половине 2018 года, а прямые иностранные инвестиции КНР в Северную Америку упали на 92% в прошлом году — с $24 до $2 млрд, согласно многонациональной юридической фирме Baker Mackenzie.

За первые шесть месяцев года недавно объявленные китайские сделки по слияниям и поглощениям (M&A) в компании Европы $20 млрд по сравнению с $2,5 млрд в Северной Америке, а завершенные китайские инвестиции в Европу превысили показатели Северной Америки в шесть раз — $12 млрд по сравнению с $2 млрд

Политические процессы как в Китае, так и в США только усиливают этот сдвиг, поскольку законодатели действуют для защиты своих отраслей или предотвращения оттока капитала. В условиях увеличения оттока капитала в 2016 году Китай ужесточил правила по внешним инвестициям, прервав приток прямых иностранных инвестиций во второй половине того года.