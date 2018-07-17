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Мужчина получил 1 год колонии за дачу взятки полицейскому в Домодедове
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Мужчина получил 1 год колонии за дачу взятки полицейскому в Домодедове 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Домодедовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Шухрата Караева, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки), сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
«Суд установил, что Караев передал сотруднику полиции УМВД России по городскому округу Домодедово взятку в размере 20 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда РФ)», — говорится в сообщении.
После передачи денежных средств взяткодатель был задержан.
Приговором суда Караеву назначено наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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