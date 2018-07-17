В Елани после чудовищных издевательств погиб призывник, его семья обвиняет военных во лжи

Со страницы Рано Пахотиной на нас смотрит хрупкая женщина средних лет. Весной она делилась с друзьями во «ВКонтакте» анонсом кино «Последняя любовь на Земле», в марте, как и многие в стране, выкладывала селфи с избирательного участка на выборах президента. Последний пост на её странице гласит: «Закатилось моё солнышко, мой сыночек погиб».

В декабре 2017 года её 22-летнего единственного сына Артёма призвали в армию. Он попал в 473-й Еланский учебный центр. С матерью и родными он поддерживал связь по телефону. По словам близких, первые месяцы службы парень не жаловался. Все изменилось 19 апреля. В этот день мама получила СМС.

— Мама, не верь никому, что бы ни случилось. Меня травят, изматывают психологически, — писал парень. В том же СМС он сообщил маме, что у него уже не первый раз вымогают деньги — 300 рублей.

В итоге маме сообщили, что её сын был найден с двумя пулевыми ранениями на стрельбище. История получила широкую огласку, когда женщина связалась с журналистами из ТВК.

Мать говорит, что ей сообщили: это не убийство. Но она в это верить отказывается.

— Мы свой долг родине отдали. Чем родина нам отплатила. Мало того что лишили нас единственного сына, которого мы выпустили в жизнь, так ещё и опорочили его имя, — говорит женщина.

Ей в гибели сына видится масса несостыковок, и в то, что произошёл несчастный случай, она верить отказывается. Тело нашли неподалёку от стрельбища, на оружии якобы нет его отпечатков, к тому же перед смертью солдата искали в части. Родные и близкие парня считают, что его могли убить. К тому же в последнем СМС он прямо указывал фамилии тех, кто вымогал с него деньги.

Знакомые парня утверждают, что в последнее время над ним чудовищно издевались. Заставляли руками чистить унитазы, вырезали на его теле бранные слова и чуть ли не ежедневно трясли с Артёма деньги — по 100, 300, 600 рублей.

Сотрудники Военно-следственного управления по Свердловской области заняли глухую оборону. Днём 17 июля нам пообещали, что их сотрудник расскажет о произошедшем через несколько часов. При повторном звонке дежурный, посоветовавшись со своим начальником, заявил, что следователь уже «убыл со службы».

Полную версию статьи можно прочитать по ссылке у наших коллег.

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