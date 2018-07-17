Новое производство технических газов открыли под Волгоградом

"На базе предприятия «Газнефтесервис» в Жирновском районе создано новое производство по переработке газов — ранее завод занимался лишь добычей голубого топлива. В результате реализации инвестпроекта создана перерабатывающая линия для получения технического газа пропан-бутана", — сказано в сообщении.

"Мы применили более современные технологии, которые позволяют вместо двух видов продукции производить три: природный газ, газовый конденсат и технический пропан-бутан. Важно, что проект имеет экологическую направленность: порядка 90% газов, которые ранее сжигались на факелах, вернуть в производство, в переработку. Таким образом, мы резко сокращаем выбросы в окружающую среду и получаем дополнительный продукт из тех газов, которые ранее сжигались", — цитирует пресс-служба генерального директора ООО «Газнефтесервис» Андрея Горбатикова.

Проект стартовал в прошлом году. Компания использовала передовые российские технологии — в производстве пропан-бутана предприятие использует газовый эжектор, разработанный резидентами технопарка «Сколково» по принципу авиационной турбины. Применение отечественных разработок и оборудования позволило снизить стоимость проекта с 700 млн рублей до 376 млн рублей.

Заместитель губернатора — председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков на церемонии открытия производства отметил, что в регионе активно реализуются инвестпроекты в промышленной сфере. Предприятие «Газнефтесервис» в 2017 году прошло конкурсный отбор Минпромторга России и получило федеральную и региональную поддержку для создания нового производства. Проект реализован досрочно, количество высокопроизводительных рабочих мест на заводе возросло до 150.

Создание новых и модернизация действующих промышленных производств с привлечением средств инвесторов и господдержки является приоритетным направлением долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым в 2014 году. За это время в регионе реализовано 36 индустриальных инвестпроектов, объем господдержки превысил 9,7 млрд рублей, открыто более 3 тыс. новых рабочих мест. Производство технических газов стало третьим завершенным в 2018 году промышленным инвестпроектом

Всего в течение года запланировано ввести в регионе в строй 17 новых объектов.