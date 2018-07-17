Участники клуба «Московские окрестности» посетят Свято-Екатерининский монастырь

Экскурсия в Свято-Екатерининский монастырь пройдет в субботу, 21 июля. Анонс мероприятия опубликовали на странице в социальной сети культурного центра «Братеево».

Цикл июльских экскурсий от клуба «Московские окрестности» продолжается. На этот раз участники вновь пройдутся по близлежащим территориям города Видное , в частности, посетят усадьбу Суханово и отправятся на экскурсию в Свято-Екатерининский монастырь.

О памятнике русского классицизма — усадьбе Суханово — а также об архитектурных особенностях и обитателях поместья традиционно расскажут на обзорной экскурсии. Кроме того, на прогулке экскурсантам расскажут об истории возведения Екатерининской пустыни.

Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (495) 340 63 67.