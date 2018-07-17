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Участники клуба «Московские окрестности» посетят Свято-Екатерининский монастырь
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Участники клуба «Московские окрестности» посетят Свято-Екатерининский монастырь 

Управа района Братеево города Москвы 58 минут назад
Фото: Братеево
Экскурсия в Свято-Екатерининский монастырь пройдет в субботу, 21 июля. Анонс мероприятия опубликовали на странице в социальной сети культурного центра «Братеево».
Цикл июльских экскурсий от клуба «Московские окрестности» продолжается. На этот раз участники вновь пройдутся по близлежащим территориям города Видное, в частности, посетят усадьбу Суханово и отправятся на экскурсию в Свято-Екатерининский монастырь.
О памятнике русского классицизма — усадьбе Суханово — а также об архитектурных особенностях и обитателях поместья традиционно расскажут на обзорной экскурсии. Кроме того, на прогулке экскурсантам расскажут об истории возведения Екатерининской пустыни.
Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (495) 340 63 67.
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