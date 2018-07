Биография Нельсона Манделы

Государственный и политический деятель Южно-Африканской республики (ЮАР), бывший президент ЮАР (1994-1999) Нельсон Мандела (Nelson Mandela) родился 18 июля 1918 года в Мвезо в регионе Транскей (ныне — Восточно-Капская провинция ЮАР).

Его прадед был вождем племени тембу. Один из сыновей вождя, носящий имя Мандела, стал дедушкой Нельсона. От его имени и была образована фамилия.

При рождении Мандела получил имя Ролихлахла, что означает «обрывающий ветви деревьев», а в переводе с образного местного языка — непоседа, смутьян, нарушитель спокойствия. В школе, где африканским детям давали английские имена, чтобы учителям было легче их выговаривать, его стали называть Нельсон — в честь британского адмирала.

Учился в колледже Fort Hare, из которого в 1940 году за участие в студенческой забастовке был исключен. Работал сторожем на шахте в Йоханнесбурге , учеником в юридической конторе в Йоханнесбурге.

В 1943 году начал изучать право в университете Витватерсранда, где проучится до 1948 года, но так и не получил диплом юриста. Позже учился в Лондонском университете, но также его не окончил.

В 1989 году, в последние месяцы своего заключения, получил степень бакалавра права. Находясь в тюрьме, он заочно обучался в Университете Южной Африки.

В 1944 году вступил в Молодежную лигу Африканского национального конгресса (АНК) и вскоре стал одним из ее лидеров. В 1950-е годы был одним из наиболее активных борцов против апартеида на юге Африки. Его неоднократно арестовывала полиция.

С конца 1953 года правительство ЮАР запретило Манделе выступать на публичных мероприятиях в течение двух лет и возобновило этот запрет на пять лет в 1956 году. Нельсон Мандела был обвинен в государственной измене в 1956 году и оправдан в 1961 году.

К 1960 году Мандела стал признанным лидером АНК.

После событий в Шарпевиле (1960), когда в результате беспорядков были убиты 67 африканцев, южноафриканское правительство запретило АНК. Мандела перешел на нелегальное положение. В июне 1961 года лидеры АНК решили перейти к вооруженным методам борьбы против апартеида. Была сформирована военная организация АНК во главе с Манделой.

В январе 1962 года Нельсон Мандела уехал за границу — в страны Африки и Европу.

В августе 1962 года был арестован и приговорен к пяти годам лишения свободы за незаконный выезд из страны и подстрекательство к забастовке.

В 1964 году после арестов соратников Манделы мера пресечения ему была изменена на пожизненное лишение свободы.

Во время своего заключения Нельсон Мандела приобрел мировую известность. В Южной Африке и в других странах развернулось движение за его освобождение. 18 лет он провел в тюрьме на острове Роббен (1964-1982), в 1982 году был переведен в кейптаунскую тюрьму, в которой провел шесть лет, после чего был госпитализирован в связи с туберкулезом. В 1985 году Нельсон Мандела отверг предложение президента ЮАР Питера Боты об освобождении в обмен на отказ от политической борьбы.

В 1990 году в условиях кризиса системы апартеида он был освобожден и в 1991 году возглавил АНК.

В 1993 году Нельсон Мандела и президент ЮАР Фредерик де Клерк были удостоены Нобелевской премии мира за их усилия положить конец апартеиду.

В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР.

В 1996 году под его руководством была разработана и принята новая конституция Южно-Африканской республики, которая гарантировала всем южноафриканцам равные права независимо от расовой принадлежности, пола, религиозных убеждений или сексуальной ориентации.

Оставаясь на посту президента страны, Мандела в декабре 1997 года ушел с поста лидера АНК, а на выборах 1999 года не выставил своей кандидатуры на пост президента ЮАР.

Отойдя от государственных дел, Мандела продолжил активную общественную деятельность: бывал в больницах, выступал с лекциями, собирал деньги на благотворительные нужды.

5 декабря 2013 года Нельсон Мандела скончался в своем доме в Йоханнесбурге. Похоронен в деревне Куну на юго-востоке страны.

Нельсон Мандела — автор нескольких книг, среди которых видное место занимают «Нет легкого пути к свободе» (No easy walk to freedom, 1965), «Я готов умереть» (I am prepared to die, 1979).

США, Великобритании, Он был награжден множеством правительственных наград десятков стран мира (в том числе СССР, России Канады , Индии и т.д.).

В 2011 году Нельсон Мандела возглавил список мировых лидеров с безупречной репутацией по итогам исследования, проведенного компанией Reputation Institute, в котором приняли участие более 50 тысяч человек из 25 стран мира.

В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 18 июля Международным днем Нельсона Манделы в знак признания вклада бывшего президента Южной Африки в дело мира и свободы. В 2014 году Генеральная Ассамблея ООН учредила премию имени Нельсона Манделы, которая вручается отдельным лицам за вклад в реализацию целей и принципов Организации Объединенных Наций

Нельсон Мандела был трижды женат. С первой женой Эвелин (1922-2004) он прожил с 1944 года по 1958 год. В этом браке родились четверо детей — две дочери и двое сыновей. Один из сыновей умер в младенчестве. Брак со второй супругой Винни (1934) продлился с 1958 года по 1996 год. У них родились две дочери.

В третий раз Мандела женился в 1998 году на Грасе Машел (1945), вдове погибшего в авиакатастрофе президента Мозамбика Саморы Машела.

Из всех детей от первых двух жен сейчас живы три дочери Манделы, множество внуков и правнуков.