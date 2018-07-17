В Москве около 70% электросамокатов используются для поездок на работу

Около 70% пользователей электросамокатов используют московский сервис «Делисамокат» для поездок на работу, сообщил журналистам во вторник на Московском урбанистическом форуме генеральный директор службы каршеринга «Делимобиль» Леонид Сысоев

«Мы видим, что 70% самокатов используется в рамках бизнес необходимости, то есть люди реально решают свою транспортную потребность. Остальные 30% пользуются для развлекательных целей. Люди берут (электросамокат — ред.) на час или на неделю для того, чтобы покататься на зеленых территориях города», — сказал Сысоев.

Он отметил, что в период чемпионата мира по футболу-2018 электросамокатами воспользовалось большое количество иностранных туристов.

«Электросамокат можно забронировать через мобильное приложение, после чего прийти и получить его», — добавил Сысоев.

Аренда электросамокатов «Делисамокат» был запущен 18 мая 2018 года. За это время в сервисе зарегистрировалось более 70 тысяч пользователей, а количество поездок приближается к 20 тысячам.