Чем подтвердить электронный авиабилет

Минфин разъяснил, каким документом можно подтвердить факт авиаперелета для целей учета расходов по налогу на прибыль при покупке электронного билета.

Такими документами могут быть оформленные на бумажном носителе:

маршрут-квитанция электронной версии билета, содержащая информацию о стоимости авиаперемещения; посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица; иные документы.

Ведомство отметило, что могут быть представлены любые из перечисленных документов.

ПИСЬМО Минфина РФ от 25.06.2018 № 03-03-07/43484

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»