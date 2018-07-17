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Попа, шрам и жених Кайли Дженнер уместились на одной обложке GQ
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Попа, шрам и жених Кайли Дженнер уместились на одной обложке GQ 

WMJ.ru 54 минуты назад
Фото: WMJ.ru
20-летняя Кайли Дженнер и ее жених-рэпер Трэвис Скотт снялись в своей первой обложечной фотосессии.
На обложке нового выпуска GQ Кайли Дженнер, ставшая в этом году мамой впервые, появилась в черном боди с высокими вырезами и глубоким декольте. Откровенная одежда не скрывает ее масштабных ягодиц, шрама на ноге, который Кайли не маскирует никогда, и увесистой груди. В отличие от возлюбленной, Трэвис на всех фото одет.
Маленькая дочь пары Сторми в съемке не участвовала.
— так редакция издания представила читателям Трэвиса и Кайли, показав в Instagram несколько трогательных видеомоментов со съемки. Интересно, расскажут ли они в интервью о том, когда ждать их свадьбы?
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Фото:Instagram
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