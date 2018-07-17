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ГосДума приняла закон о размещении кассационного суда в Саратове
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ГосДума приняла закон о размещении кассационного суда в Саратове 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем информационном канале рассказал о ходе обсуждения законопроекта в федеральном парламенте, напомнив, что благодаря поправке, внесенной председателем Госдумы Вячеславом Володиным, первый кассационный суд будет размещен в Саратове.
На пленарном заседании законопроект рассматривался дважды, по словам Николая Панкова, одна из фракций потребовала повторного рассмотрения во втором чтении.
«Дума вернулась к закону о размещении судов… Володин после дискуссии и доклада Крашенинникова ставит закон на голосование. Закон принят. Будет направлен в Совет Федерации. После подписания у Президента вступит в законную силу», — сообщает Николай Панков.
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