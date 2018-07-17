ГосДума приняла закон о размещении кассационного суда в Саратове

Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем информационном канале рассказал о ходе обсуждения законопроекта в федеральном парламенте, напомнив, что благодаря поправке, внесенной председателем Госдумы Вячеславом Володиным , первый кассационный суд будет размещен в Саратове

На пленарном заседании законопроект рассматривался дважды, по словам Николая Панкова, одна из фракций потребовала повторного рассмотрения во втором чтении.