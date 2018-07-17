«Омскэлектро» возглавил депутат из Екатеринбурга 

На прошедшем сегодня заседании совета директоров АО «Омскэлектро» было принято решение о назначении нового директора предприятия, которым стал Андрей Жуковский. Сегодня стало известно, что акционерное общество «Омскэлектро» возглавил Андрей Жуковский, который является лидером фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Свердловской области.
17 июля законодательное собрание удовлетворило заявление Жуковского об его исключении из списка депутатов, работающих на освобожденной основе, сооощает http://m.ura.news. Он не сдаст мандат, но будет приезжать в Екатеринбург, чтобы принять участие в пленарных заседаниях. C 18 июля он приступит к работе в качестве руководитя омского предприятия.
Напомним, АО «Омскэлектро» занимается эксплуатацией и ремонтом распределительных сетей, зданий, сооружений, реализует электроэнергию потребителям и развивает электрические сети Омска. Согласно бухгалтерскому отчету за 2017 год, размещенного на сайте компании, ее активы ставили три миллиарда 150 миллионов рублей.