В Братееве стартовала бонусная программа «Московского долголетия»

Бонусная программа «Московского долголетия» стартовала в местном центре социального обслуживания «Орехово». Об этом сообщили на странице в социальной сети учреждения.

Программа касается занятий в парках, которые будут проходить для жителей старшего поколения в течение лета. Так, каждому участнику «Московского долголетия» будут выдаваться именные карточки с правилами участия в бонусной программе и расписанием занятий в парках. Там же будут отмечать количество посещений, а после пяти занятий по одному направлению организаторы подарят купон, по которому можно будет бесплатно получить снеки и напитки в киосках. Важно, что бонусная программа будет действовать только в том парке, в котором участник решил заниматься летом.

Кроме того, для тех, кто желает заниматься вдвоем, организаторы подготовили еще одну акцию «Приведи друга». Друзьям предоставят скидки на услуги парка, в котором они решили заниматься.

Подробнее об этом можно узнать в филиале ТЦСО в Братееве по адресу: улица Алма-Атинская, дом 10.