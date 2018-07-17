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В Братееве стартовала бонусная программа «Московского долголетия»
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В Братееве стартовала бонусная программа «Московского долголетия» 

Управа района Братеево города Москвы 55 минут назад
Фото: Братеево
Бонусная программа «Московского долголетия» стартовала в местном центре социального обслуживания «Орехово». Об этом сообщили на странице в социальной сети учреждения.
Программа касается занятий в парках, которые будут проходить для жителей старшего поколения в течение лета. Так, каждому участнику «Московского долголетия» будут выдаваться именные карточки с правилами участия в бонусной программе и расписанием занятий в парках. Там же будут отмечать количество посещений, а после пяти занятий по одному направлению организаторы подарят купон, по которому можно будет бесплатно получить снеки и напитки в киосках. Важно, что бонусная программа будет действовать только в том парке, в котором участник решил заниматься летом.
Кроме того, для тех, кто желает заниматься вдвоем, организаторы подготовили еще одну акцию «Приведи друга». Друзьям предоставят скидки на услуги парка, в котором они решили заниматься.
Подробнее об этом можно узнать в филиале ТЦСО в Братееве по адресу: улица Алма-Атинская, дом 10.
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