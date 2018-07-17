Откуда пошла традиция наказывать детей по «мягкому месту»

С древних времен на Руси было принято строго наказывать детей, считалось — если родитель любит дитя, то должен содержать его в строгости. Об этом говоря пословицы и поговорки: «Вольно тому шалить, кто смолоду не бит», «И резвому коню кнут нужен», «За добро — спасибо, а за грех — поплатись», «Поменьше корми, побольше пори — человеком вырастет».

Не хвали — лучше выпори?

Похвала для ребенка считалась опасной. В языческой Руси ей придавали большое значение. Люди верили, что злые духи или колдуны услышат, какой ребенок хороший и сглазят его. Или того хуже — украдут. Вот и говорили: хвала в очи — хуже порчи.

С крещением Руси положение не изменилось, просто теперь стали ссылаться на Ветхий Завет. В нем было точно указано, что юношей следует пороть розгами: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот наказывает…». В «Изборнике» 1076 года было указано, что дитё следует «укрощать» с младенчества и ломать ему волю, чтобы рос в послушании. А «Домострой» времен Ивана Грозного это поддерживал и призывал «не жалеть младенцев, бия».

Почему именно «по мягкому месту»?

Да потому, что бить по ягодицам — наименее травматично, довольно болезненно и весьма унизительно, ведь для порки нужно публично раздеться. Таким образом полностью исключается возможность покалечить ребенка, а при домашнем наказании следы побоев легко скрываются.

Взрослых, в отличие от детей, пороли по спине. Порка по ягодицам взрослого мужчины считалась совсем постыдным наказанием.

Пороли школьников, кадетов и даже священников

Следует сказать, что в России вплоть до XIX века в школах, в гимназиях и в семинариях учеников пороли. О крайне жестоких наказаниях в «очерках бурсы» красочно писал бывший семинарист Николай Герасимович Помяловский, которого самого «выдрали» не менее четырехсот раз! Он вспоминал, что наказание и жестокие нравы вытравили из него веру в Бога и всякое желание быть священником.

Пороли даже будущих офицеров — воспитанников кадетских корпусов. Александр Сергеевич Пушкин указывал, что это воспитывает из кадетов «палачей, а не начальников».

По данным профессора Николая Ивановича Пирогова в Киеве с 1857 по 1859 год были наказаны розгами до трети всех учеников, а в гимназии Житомира выпороли половину учеников.

Да что там говорить о детях, когда в России вплоть до конца XVIII века побить батогами могли высоких чиновников и духовенство. Лишь в 1785 году вышла жалованная грамота, в которой благородные люди освобождались от наказаний, а через 11 лет перестали пороть купцов и священников.

Антрополог Игорь Семенович Кон в статье «Телесные наказания детей в России» писал, что только в 1863 году были отменены экзекуции взрослых — запретили наказывать шпицрутенами, кошками, плетями, клеймением. От экзекуции были освобождены женщины, священники, учителя, крестьяне, занимающиеся самоуправлением.

Но розги сохранили — ими пороли крестьян, каторжников, солдат и матросов в арестантских ротах.

Детей пороть стали реже, а в 1864 году пороть запретили вообще. Однако, вплоть до 20-х годов XX столетия в деревнях и селах школьников продолжали пороть розгами самым унизительным способом — по «мягкому месту».

Сохранялись домашние наказания. Врач и этнограф Дмитрий Николаевич Жбанков в 1908 году в Москве опросил 324 студентки. Оказалось, что 75 из них были родителями высечены розгами, а 85 наказаны другими способами, в том числе их стегали вожжами.

Только в советской школе физических наказаний не было совсем. Однако, до сих пор 80% российских родителей шлепают и даже бьют ремнем своих чад по старой дедовской традиции — «по мягкому месту».