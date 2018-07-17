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Срочно: Тысячи человек покинут осажденные города на северо-западе Сирии после нового соглашения
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Срочно: Тысячи человек покинут осажденные города на северо-западе Сирии после нового соглашения 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Дамаск, 17 июля /Синьхуа/ — Тысячи сирийцев из осажденных боевиками городков Кафрая и Фуа на северо-западе Сирии смогут покинуть их в соответствии с новым соглашением между правительством и повстанцами. Об этом сегодня сообщило телевидение. —0—
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