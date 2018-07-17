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Каскадный парк в Братееве объединят с «Коломенским»
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Каскадный парк в Братееве объединят с «Коломенским» 

Управа района Братеево города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Братеево города Москвы
Братеевский каскадный парк
Братеевский каскадный парк и музей-заповедник «Коломенское» в скором времени объединит общая набережная. Об этом рассказал Сергей Собянин на встрече с жителями Братеева.
В материале нашей газеты вы узнаете об истории каскадного парка в Братееве, о его спортивном кластере и зонах отдыха.
Расположенный на правом берегу Москвы-реки, парк характеризуется «каскадным» спуском к воде. Такая особенность рельефа позволила создать комфортные сходы и 10 спусков к набережной, а также отстроить удобные лестницы.
Происхождение парка обусловлено строительными работами, проводившимися на территории соседнего района Марьино. В 1980 году на нужды строительства регулярно вывозился песок, а со временем на границе районов образовался небольшой залив, на берегу которого и появился Братеевский каскадный парк.
Сейчас парк — одна из лучших зеленых зон отдыха в Братееве. Набережная, как и все прогулочные дорожки, вымощена плиткой, повсюду разбиты цветники и выстелены 24 гектара газонов. Здесь проложена удобная дорожно-тропиночная сеть, а уют в парке обеспечивается летними кафе и вечерним освещением.
В Братеевском парке есть и искусственный пруд — здесь рыбаки удят рыбу, а некоторые даже купаются. Полюбоваться видом на парк можно, забравшись в беседки на холмах или на смотровую площадку.
Спортивный кластер на территории парковой зоны представлен в нескольких зонах: футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная площадка, комплекс уличных тренажеров для занятий воркаутом, а также два теннисных корта. Кроме того, для детей здесь открыты специальные игровые площадки.
В августе небо над Братеевским каскадным парком осветится мириадами огней — парковая зона во второй раз станет площадкой для Международного фестиваля фейерверков «Ростех». Ведущие пиротехники Австрии, Андорры, Великобритании, Германии, Греции, Словакии, США и Болгарии соберутся, чтобы сразиться за звание лучшего.
Хедлайнерами дневной программы фестиваля в первый день станут музыканты группы «Танцы минус» и «Чиж & Со», а концертную программу второго дня откроют «Звери».
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