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Городские службы убрали территорию двора на Востряковском проезде
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Городские службы убрали территорию двора на Востряковском проезде 

Управа района Бирюлево Западное 44 минуты назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Городские службы провели уборку дворовой территории на Востряковском проезде возле дома номер 7 корпус 2 после обращения местного жителя на портал «Наш город» в субботу, 14 июля.
Пользователь Марья Ивановна сообщила, что дворовая территория возле дома неубрана. К жалобе жительница района приложила фотографию, на которой виден мусор, лежащий на земле во дворе.
Ответ от имени главы управы Ольги Андрияновой пришел оперативно, в понедельник, 16 июля. Представитель ведомства сообщила, что работы по уборке двора были проведены городскими службами, и что на данный момент территория находится в надлежащем состоянии. Фотографии, приложенные к ответу, подтверждают решение проблемы.
Фото с портала «Наш город»
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