Городские службы убрали территорию двора на Востряковском проезде

Городские службы провели уборку дворовой территории на Востряковском проезде возле дома номер 7 корпус 2 после обращения местного жителя на портал «Наш город» в субботу, 14 июля.

Пользователь Марья Ивановна сообщила, что дворовая территория возле дома неубрана. К жалобе жительница района приложила фотографию, на которой виден мусор, лежащий на земле во дворе.

Ответ от имени главы управы Ольги Андрияновой пришел оперативно, в понедельник, 16 июля. Представитель ведомства сообщила, что работы по уборке двора были проведены городскими службами, и что на данный момент территория находится в надлежащем состоянии. Фотографии, приложенные к ответу, подтверждают решение проблемы.

Фото с портала «Наш город»