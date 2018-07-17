Как простую электронную подпись приравнять к собственноручной

Страховое общество запланировало переход на электронный документооборот (ЭДО).

В связи с этим оно обратилось к Минфину с вопросом о том, можно ли, и если да, то в каком порядке, заверять простой электронной подписью (ЭП) акты оказанных услуг со страховыми агентами для дальнейшего их учета по налогу на прибыль.

Ведомство подготовило следующий ответ.

Закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухучете» позволяет заполнять «первичку», коей является и акт оказанных услуг, в электронном формате.

Равнозначность электронных документов, подписанных простой ЭП их бумажным аналогам по Закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» допускается в случаях, прописанных в федеральных законах, нормативно-правовых актах, принятых на их основе или в специальных соглашениях между участниками ЭДО.

В статье 9 Закона № 63-ФЗ приведены следующие условия к приравниванию простой ЭП к собственноручной:

в соглашении между участниками ЭДО должен быть оговорен порядок идентификации лица, заверяющего электронный документ, а также обязанность лица, владеющего ключом простой ЭП, сохранять его конфиденциальность; при применении простой ЭП соглашение должно содержать порядок контроля электронного автографа.

ПИСЬМО Минфина РФ от 25.06.2018 № 03-03-06/1/43489

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»