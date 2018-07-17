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Как простую электронную подпись приравнять к собственноручной
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Как простую электронную подпись приравнять к собственноручной 

Время бухгалтера 59 минут назад
Страховое общество запланировало переход на электронный документооборот (ЭДО).
В связи с этим оно обратилось к Минфину с вопросом о том, можно ли, и если да, то в каком порядке, заверять простой электронной подписью (ЭП) акты оказанных услуг со страховыми агентами для дальнейшего их учета по налогу на прибыль.
Ведомство подготовило следующий ответ.
Закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухучете» позволяет заполнять «первичку», коей является и акт оказанных услуг, в электронном формате.
Равнозначность электронных документов, подписанных простой ЭП их бумажным аналогам по Закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» допускается в случаях, прописанных в федеральных законах, нормативно-правовых актах, принятых на их основе или в специальных соглашениях между участниками ЭДО.
В статье 9 Закона № 63-ФЗ приведены следующие условия к приравниванию простой ЭП к собственноручной:
в соглашении между участниками ЭДО должен быть оговорен порядок идентификации лица, заверяющего электронный документ, а также обязанность лица, владеющего ключом простой ЭП, сохранять его конфиденциальность; при применении простой ЭП соглашение должно содержать порядок контроля электронного автографа.
ПИСЬМО Минфина РФ от 25.06.2018 № 03-03-06/1/43489
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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